İzmir’de Maaş Skandalı! Belediyenin Levent Üzümcü’ye verdiği maaş, belediye başkanının maaşını katlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan maaş tablosu, belediyecilik hiyerarşisinde "akıl almaz" bir durumu gözler önüne serdi. Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün maaşının, kendisini atayan Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın maaşını neredeyse ikiye katlaması, "Bu nasıl adalet?" sorularını beraberinde getirdi. "solcular izmir halkının parasını çatır çatır yiyor" yorumları ayyuka çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan isimlerin maaş skalası, kamuoyunda infial yarattı.

Belediye hiyerarşisinin zirvesinde yer alan ve kentin tüm sorumluluğunu taşıyan Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın maaşı 190 bin TL seviyesinde kalırken, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün 240 bin TL maaş alması, yerel yönetimlerdeki "skala dengesizliğini" tavan yaptırdı.

BAŞKANA 190 BİN, YÖNETMENE 240 BİN!

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yürütülen maaş politikası, liyakat ve hiyerarşi kurallarının dışında bir tablo çiziyor.

Siyasi sorumluluğun en üst noktasında bulunan ve kentin bütçesinden icraatlerine kadar her kararın altına imza atan Başkan Cemil Tugay'ın kazancı, belediyeye bağlı bir kurumun sanat yönetmeninin gerisinde bırakıldı.

Üstelik tablo bununla da sınırlı değil; Levent Üzümcü’nün yardımcısının dahi 140 bin TL gibi oldukça yüksek bir maaşla görev yapması, belediye bütçesinin "kimlere nasıl dağıtıldığı" konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

VATANDAŞIN VERGİSİ KİME GİDİYOR?

Belediye kaynaklarının "hizmet" için mi yoksa "tercih edilen isimlere yüksek maaş ödemek" için mi kullanıldığı artık sorgulanması gereken en önemli konu.

İzmir halkı, ulaşım sorunlarından altyapı hizmetlerine kadar pek çok alanda iyileştirme beklerken, belediye yönetiminin kendi atadığı kadrolara bu denli yüksek ödemeler yapması, "hizmet" yerine "ayrıcalıklı kadrolaşma" eleştirilerini güçlendiriyor.

Bu maaş adaletsizliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "şeffaflık" karnesini de zayıflatıyor. Başkanın kendi emrindeki yönetmene, kendi maaşından 50 bin TL daha fazla maaş ödenmesine nasıl bir açıklama getireceği ise merak konusu.