Sapık Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki karanlık sığınağı Zorro Çiftliği (Zorro Ranch), bugünlerde tarihin en büyük adli operasyonlarından birine sahne oluyor. Terörist İsrail ve İran arasındaki gerilim dünya kamuoyunun dikkatini başka yöne çekerken, bu devasa mülkte "gömülü" kalmış gerçekler gün yüzüne çıkıyor

Zorro Çiftliği’nde büyük baskın: 9-10 Mart 2026

New Mexico Adalet Bakanlığı (NMDOJ) ve eyalet polisi, 9 Mart 2026 sabahı erken saatlerde Zorro Çiftliği'ne kapsamlı bir baskın düzenledi. Bu baskın, yıllardır süren sessizliğin ardından mülkte yapılan ilk resmi ve detaylı arama olma özelliğini taşıyor. Eyalet Başsavcısı Raúl Torrez, bu operasyonun, "geç kalmış bir hakikat arayışı" olduğunu belirtiyor.

Baskına sebep olan gelişmeler

Bu büyük operasyonun arkasında iki temel gelişme bulunuyor:

- 3,5 milyon sayfalık yeni kanıt:

Ocak 2026 sonunda "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında kamuoyuna açılan devasa veri seti, Zorro Çiftliği'nin genetik mühendislik deneylerinden insan ticaretine kadar uzanan bir suç merkezi olduğuna dair yeni deliller sundu.

- Kayıp kızlar ve mezarlık iddiası:

Şubat 2026 ortasında ortaya çıkan ve 2019 yılına ait olan bir e-posta, mülkün yakınındaki kamu arazilerine iki genç kızın gömüldüğünü iddia ediyordu. Bu iddia, Eyalet Toprak Komiseri Stephanie Garcia Richard’ın soruşturmayı derinleştirmesine ve baskına giden sürece sebep oldu.

Hakikat komisyonu

New Mexico Temsilciler Meclisi, Şubat 2026’da çiftlikteki suçları araştırmak üzere iki partili bir "Hakikat Komisyonu" (Truth Commission) kurdu. Bu komisyon, hayatta kalan kurbanların ifadelerini dinlemek ve mülkteki gizli yeraltı tesislerini incelemekle görevlendirildi. Mülkün şu anki sahibi olan Teksaslı iş iadamı Don Huffines ve ailesi, soruşturma ekipleriyle tam iş birliği içinde olduklarını ve mülkü bir "Hristiyan inziva merkezine" dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.

Gözden kaçırılmak istenenler

Analizler, bu baskının zamanlamasının önemine dikkat çekiyor. Terörist İsrail’in saldırganlığı ve Orta Doğu’daki savaş manşetleri süslerken; Epstein ağının içindeki üst düzey siyasi figürlerin, eski valilerin ve küresel elitlerin Zorro Çiftliği ile olan bağlarının bu gürültü içinde unutturulmaya çalışıldığı savunuluyor. Özellikle Şubat 2026’da İngiltere'de yaşanan tutuklamalar ve ABD Kongresi'ndeki kapalı kapı ifadeleri, şebekenin sanılandan çok daha derin bir casusluk ağına sahip olduğunu kanıtlıyor.