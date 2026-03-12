Eski teknoloji yeniden gözde: Kablolu kulaklıklara ilgi artıyor
Akıllı telefonlarda kulaklık girişinin kaldırılmasıyla geri planda kalacağı düşünülen kablolu kulaklıklar yeniden ilgi görmeye başladı. Araştırmaya göre satış gelirleri 2026’nın ilk haftalarında yüzde 20 arttı. Akıllı telefonlarda kulaklık girişinin kaldırılmasıyla birlikte kablolu kulaklıkların zamanla piyasadan silineceği düşünülüyordu. Ancak son dönemde kullanıcıların daha iyi ses kalitesi ve daha sade bir teknoloji deneyimi araması, kablolu modellere olan ilgiyi yeniden artırdı. Bu eğilim satış rakamlarına da yansımaya başladı.