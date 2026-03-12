Eski teknoloji yeniden gözde: Kablolu kulaklıklara ilgi artıyor

Thomas’a göre kablosuz kulaklık teknolojisi son yıllarda önemli ölçüde gelişmiş olsa da en iyi performansı sunan modeller çoğunlukla daha dar bir kullanıcı kitlesine hitap eden özel markalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle en iyi kablolu seçeneklerin tercih edilmesinin, ödenen ücretin karşılığını daha iyi vermesini sağlayabileceğini ifade etti.