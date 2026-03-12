Şaklabanların HTS tiyatrosu patladı: Algı operasyonu çöktü

ALİ KARAHASANOĞLU

Bir yalan atıyorlar ortaya..

Sonra mal konumundaki trol ekibine de o yalanı sürekli tekrar ettirerek..

Bir algı oluşturup..

“Şurda bir hata var ise. Burda da olabilir. Sonuçta 4 bin sayfalık iddianame de hepsi hatalı olabilir” algısı oluşturmaya çalışıyorlar..

Böylece kendilerini suçlardan temizleyeceklerini sanıyorlar..

Ama “hatalı” dedikleri o bir veri bile, hatalı çıkmıyor.

Kendi cehaletlerini ispatlamış oluyorlar..

Kendi yalanlarını, düzenbazlıklarını ispatlamış oluyorlar..

Son örneğini Avukat Hüseyin Ersöz, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu için dillendiriyor.