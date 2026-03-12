Şaklabanların HTS tiyatrosu patladı: Algı operasyonu çöktü
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP’li Aykut Erdoğdu ve avanelerinin 4 bin sayfalık yolsuzluk iddianamesini itibarsızlaştırmak için sığındığı "HTS kayıtları hatalı" yalanını yerle bir etti. Rüşvet dolu bavulları, el değiştiren lüks araçları ve noter belgelerini örtbas etmek isteyen şer şebekesinin, "Işınlanma mı var?" diyerek alay ettiği baz sinyali meselesinin tamamen teknik bir gerçeklikten ibaret olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, İstanbul Boğazı'nın ortasındaki bir vapur yolculuğunda aynı anda 5 ilçeden bile sinyal alınabileceğini belirterek hakikat düşmanlarına "hodri meydan" dedi.
ALİ KARAHASANOĞLU
Bir yalan atıyorlar ortaya..
Sonra mal konumundaki trol ekibine de o yalanı sürekli tekrar ettirerek..
Bir algı oluşturup..
“Şurda bir hata var ise. Burda da olabilir. Sonuçta 4 bin sayfalık iddianame de hepsi hatalı olabilir” algısı oluşturmaya çalışıyorlar..
Böylece kendilerini suçlardan temizleyeceklerini sanıyorlar..
Ama “hatalı” dedikleri o bir veri bile, hatalı çıkmıyor.
Kendi cehaletlerini ispatlamış oluyorlar..
Kendi yalanlarını, düzenbazlıklarını ispatlamış oluyorlar..
Son örneğini Avukat Hüseyin Ersöz, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu için dillendiriyor.
