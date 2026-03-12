İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

HABER MERKEZİ

1951’den beri yürürlükte olan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu, can yakmaya devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ikamet eden İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve içerik üreticisi Halil Atakan Ay adlı vatandaş, hiçbir hakarete yer vermeksizin Mustafa Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaşım nedeniyle hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Emirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kabinede yer alan ve Atatürk ile yakın mesai içerisinde olan Dr. Rıza Nur’un kitabından yaptığı alıntıyı yorumsuz şekilde sosyal medya platformu Tiktok’tan paylaşan Halil Atakan Ay adlı vatandaş hakkında 22 aydan 7 seneye kadar hapis cezası talep ediliyor. Bugün Emirdağ Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2025/927 esas numarasıyla görülecek davada, Halil Atakan Ay hakkında, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1/1, 2/1 maddesinde düzenlenen Atatürk’ün Hatırasına Alanen Hakaret suçu uyarınca ceza verilmesi ve mağdur öğrencinin belli haklardan yoksun bırakılmasından” endişe ediliyor.

ÖĞRENCİYE ASTRONOMİK CEZA TALEBİ

Basılı bir kitaptan alıntı yaptığını ve hakaret kastının olmadığını vurgulayan Atakan Ay, Akit’e yaptığı açıklamada adeta azılı bir terör suçlusu gibi 7 yıl hapis talebiyle yargılanmadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İlahiyatçı - Yayıncı Ay şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Kemal hakkında kitaplarda ve TBMM devlet arşivlerinde yazan bilgileri aynen okuduğum için takriben birkaç ay evvel gözaltına alınıp bir gece nezarethanede kalmış, sonrasında savcıya ifademi verip serbest bırakılmıştım. Ancak savcı soruşturmayı mahkemeye taşıyarak hakkımda 5816 sayılı kanunundan dava açtı ve 22 aydan 7 seneye kadar hapisle cezalandırılmam isteniyor. Benim okuduğum bilgiler kitaplarda geçiyordu ve hiçbiri kendi lafım değil. Buna rağmen hakaret kastım olmayan sözlerden dolayı azılı bir terör suçlusu gibi hakkımda hapis cezası isteniyor. Mahkemem 12 Mart(bugün) saat 10:20’de. Hakkımda hiçbir suç kaydı olmamasına rağmen bu kanun bugün beni yarın başka Müslümanları mağdur edecek gibi görünüyor. “