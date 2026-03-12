Ekrem yıktığı caminin yapılmasını önce veto, sonra vaat etmişti: 7 yılda tek kazma vurulmadı

İstanbul Marmara Denizi Silivri Açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minaresi yıkıldı. Yapılan incelemenin ardından cami risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkılırken dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine yenisinin yapılacağını söyledi.

İmamoğlu’nun yıllar içinde bu konuda tek bir adım atmaması üzerine Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülük caminin yapımıyla ilgili süreç başlattı.

NEDEN ENGELLİYORSUN İMAMOĞLU

Caminin inşaatı için bakanlık ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında arsa takası yapılması kararlaştırıldı ve takas kararı İBB meclisinde oy çokluğuyla geçti. Ancak İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğuyla aldığı kararı veto edince caminin yapımı için başlanan süreç akamete uğradı.

Bunun üzerine Avcılar halkı toplanarak "Sayın İmamoğlu Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camimizin yapımını neden engelliyorsunuz" yazılı pankart açıp sloganlarla yıkılan caminin boş arsasında gösteriler yaptı.

SEÇİMDEN SONRA UNUTTU

Bunun üzerine 2023 yılında Avcılar halkına seçimlerden hemen sonra caminin yapılacağı sözünü veren İmamoğlu, seçimlere kadar oyaladığı Avcılar halkını ve cami inşaatını seçim sonrası tamamen unuttu. Caminin yıkılmasının üzerinden geçen 7 yıla ve İmamoğlu’nun vaadine rağmen tek bir kazma bile vurulmaması Avcılar halkını isyan ettirdi.