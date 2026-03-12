  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını! Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği! Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım' Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer! Haber sitelerini ve blogları mahvediyor: Google'ın tepki çeken yapay zeka hamlesi! ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı İran petrol tankerlerini hedef alıyor! 12 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 12 Mart 1954: Mustafa Sabri Efendi'nin vefatı (Şeyhulİslâm)
Dünya Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'
Dünya

Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'

İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maariv'de yer alan bir analiz, Tel Aviv'in güvenlik politikalarındaki dar bakış açısını sert bir dille eleştirdi. Emekli General Yitzhak Brick tarafından kaleme alınan yazıda, İsrail'in İran ile giriştiği "uçak savaşı"nın bir zaman kaybı olduğu savunulurken, asıl stratejik denklemin göz ardı edildiği vurgulandı; bölgedeki ağırlığını her geçen gün artıran Türkiye'nin yükselen etkisi, İsrail güvenlik bürokrasisinin temel "kör noktası" olarak tanımlandı.

İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maariv'de yer alan bir analiz, Tel Aviv'in güvenlik politikalarındaki dar bakış açısını sert bir dille eleştirdi. Emekli General Yitzhak Brick tarafından kaleme alınan yazıda, İsrail'in İran ile giriştiği "uçak savaşı"nın bir zaman kaybı olduğu savunulurken, asıl stratejik denklemin göz ardı edildiği vurgulandı; bölgedeki ağırlığını her geçen gün artıran Türkiye'nin yükselen etkisi, İsrail güvenlik bürokrasisinin temel "kör noktası" olarak tanımlandı.

ABD-İsrail-İran hattındaki savaş 13. gününde tüm şiddetiyle sürerken, İsrail savunma stratejisi bizzat içeriden sert eleştirilere maruz kalıyor. Maariv gazetesinde "İran'ı Unutun: Radarın Altında Büyüyen Daha Tehlikeli Tehdit" başlığıyla yayımlanan makale, İsrail askeri doktrininin temelindeki zafiyetleri ve yükselen Türkiye gerçeğini analiz etti.

 

"GÖNÜLLÜ BİR KÖRLÜK YAŞIYORUZ"

İsrailli yazar ve eski general Yitzhak Brick, İsrail ordusunun sadece hava kuvvetlerine güvenerek "steril bir savaş" yürüttüğünü savundu. Brick'e göre İsrail:

Hava gücüne duyulan aşırı güven, ordunun kara kabiliyetini zayıflattı. Çok cepheli bir savaşta (Lübnan, Suriye, Batı Şeria, Ürdün) hava gücünün yetersiz kalacağı vurgulandı.

İran ile süren çatışmaların sadece uçak ve füze düellosu olduğu, bunun İsrail'e sahte bir güvenlik hissi verdiği belirtildi.

 

BÖLGESEL GÜÇ DENGESİ: TÜRKİYE DAHA TEHLİKELİ

Analizin en çarpıcı kısmı ise Türkiye’ye ayrılan bölüm oldu. Brick, İsrail yönetiminin İran’a odaklandığı sırada Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak ulaştığı gücü küçümsediğini öne sürdü:

Türkiye'nin Orta Doğu'da hızla artan askeri ve siyasi etkisinin, uzun vadede İran'dan çok daha ciddi ve "varoluşsal" bir risk oluşturabileceği belirtildi.

Ankara'nın bölgesel konsolidasyon stratejisinin, İsrail'in bölgeyi parçalama tercihine karşı en büyük engel olduğu vurgulandı.

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz
Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

Dünya

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı
İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı

Dünya

İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

Siyaset

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

baş pilot
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23