Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!'

İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maariv'de yer alan bir analiz, Tel Aviv'in güvenlik politikalarındaki dar bakış açısını sert bir dille eleştirdi. Emekli General Yitzhak Brick tarafından kaleme alınan yazıda, İsrail'in İran ile giriştiği "uçak savaşı"nın bir zaman kaybı olduğu savunulurken, asıl stratejik denklemin göz ardı edildiği vurgulandı; bölgedeki ağırlığını her geçen gün artıran Türkiye'nin yükselen etkisi, İsrail güvenlik bürokrasisinin temel "kör noktası" olarak tanımlandı.

ABD-İsrail-İran hattındaki savaş 13. gününde tüm şiddetiyle sürerken, İsrail savunma stratejisi bizzat içeriden sert eleştirilere maruz kalıyor. Maariv gazetesinde "İran'ı Unutun: Radarın Altında Büyüyen Daha Tehlikeli Tehdit" başlığıyla yayımlanan makale, İsrail askeri doktrininin temelindeki zafiyetleri ve yükselen Türkiye gerçeğini analiz etti.

"GÖNÜLLÜ BİR KÖRLÜK YAŞIYORUZ"

İsrailli yazar ve eski general Yitzhak Brick, İsrail ordusunun sadece hava kuvvetlerine güvenerek "steril bir savaş" yürüttüğünü savundu. Brick'e göre İsrail:

Hava gücüne duyulan aşırı güven, ordunun kara kabiliyetini zayıflattı. Çok cepheli bir savaşta (Lübnan, Suriye, Batı Şeria, Ürdün) hava gücünün yetersiz kalacağı vurgulandı.

İran ile süren çatışmaların sadece uçak ve füze düellosu olduğu, bunun İsrail'e sahte bir güvenlik hissi verdiği belirtildi.

BÖLGESEL GÜÇ DENGESİ: TÜRKİYE DAHA TEHLİKELİ

Analizin en çarpıcı kısmı ise Türkiye’ye ayrılan bölüm oldu. Brick, İsrail yönetiminin İran’a odaklandığı sırada Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak ulaştığı gücü küçümsediğini öne sürdü:

Türkiye'nin Orta Doğu'da hızla artan askeri ve siyasi etkisinin, uzun vadede İran'dan çok daha ciddi ve "varoluşsal" bir risk oluşturabileceği belirtildi.

Ankara'nın bölgesel konsolidasyon stratejisinin, İsrail'in bölgeyi parçalama tercihine karşı en büyük engel olduğu vurgulandı.