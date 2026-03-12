  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Silahsız Filistinlilere aslan kesiliyordu: İsrailli bakan ilk füzede topuklarken görüntülendi

Filistin topraklarını kendilerine vadedilmiş topraklar olarak gören siyonistler İran’ın ilk füzeleri ile birlikte havalimanlarına akın ederek İsrail’den kaçtı. Bunlar arasında Konut ve İnşaat Bakan yardımcılığı yaparken Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini ve topraklarını zorla gasp etmesinin önünü açarak buraları Yahudi konutlarıyla dolduran Meir Porush da vardı. Halen Kudüs İşleri ve Miras Bakanı olarak görev yapan Porush, eşi ve 12 çocuğuyla Ben-Gurion havaalanında İsrail’den topuklarken görüntülendi.

Silahsız Filistinlilere karşı aslan kesilen aşağılık Siyonistler, ilk patlamada ülkeden kaçmayı alışkanlık haline getirdi. Saldırdıkları İran’ın, çok güvendikleri demir kubbe sistemlerini delik deşik edip bir çok İsrail şehrini yerle bir eden füzeleri sonrası yine kaçacak delik aradılar.

Her zaman olduğu gibi Avrupa ve ABD’ye kaçmak için havaalanlarına akın eden Yahudiler arasında Filistinlilerin ve evlerinin işgalci yerleşimciler tarafından gasp edilmesinin önünü açan Meir Porush da vardı. Halen İsrail’in Kudüs İşleri ve Miras Bakanı olan Porush, ilk füzenin ardından eşi ve 12 çocuğunu da yanına alarak ‘vaat edilmiş topraklar’dan topukladı. 

KADINLARIN KÖPEKLERE ATILMASINI İSTEMİŞTİ

Daha önce Kudüs Belediye Başkanlığına aday olup kaybeden ve ardından milletvekili olarak girdiği İsrail Meclisinde Konut ve İnşaat Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Porush, Filistinlilerin evlerinin ve topraklarının zorla gasp edilmesinin önünü açan isimlerdendi. Eğitim Bakan yardımcılığı yaparken Ağlama Duvarı’ndan eşit ibadet isteyen İsrailli kadınların köpeklere atılmasını isteyerek ülkesinde de büyük tepki çeken Porush, halen "Kudüs İşleri ve Miras" bakanı olarak görev yapıyor.

1
