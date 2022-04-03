Şifa kaynağı alıç sirkesinin 9 faydası! Alıç sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Alıç nedir?

Alıç ya da halk arasında bilinen bir diğer adıyla yemişen, gülgiller familyasından bir bitki. Dikenli bir bitki olması nedeniyle akdiken olarak da anılıyor. Meyveleri ise türünden türüne değişiklik gösteriyor ve kırmızı-sarı renkler arasında tonlara sahip oluyor.

Görünüş olarak muşmulaya benzediği için kimi bölgelerde ekşi muşmula da denen bu bitkinin meyvelerinin tadı nasıl derseniz, tatlı ama hafif buruk bir lezzette.

Dünyada en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da olduğu görülen alıç, ülkemizde ise daha çok kayalık yerlerde, derelere bakan yamaçlarda, çalılıklar içinde ve dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişiyor. Özellikle Sivas ve yöresinde oldukça rağbet görüyor.

Alıç sirkesi yüksek antioksidan özelliği ile kalp ve damar rahatsızlıklarından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar vücuda birçok olumlu etki gösterir.

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

-Alıç sirkesi iç hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Salatalarda çorbalarda kullanılabilir.



-Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücuda giren serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Damarlarda oluşan yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyonu düzenler.



-Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici iyileştirici etki yapar.

-Sinir, stres, uykusuzluk ve depresif ruh hali gibi problemlere çare olur.



-Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu sayede yağ yakım hızını artırır.

-Kalp damar hastalıkları için doğal bir terapidir.



-Dermatolojik bazı sorunların giderilmesinde etkilidir. Tahriş, kızarıklık, alerji gibi durumlarda kontrollü şekilde içilebilir.

-Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.



-Akciğerlerde görülen ağrı ve baskı hissi için bu sirke tüketilebilir.

-Mide parazitlerini gidermede etkilidir.



-Kalp kaslarının güçlenmesinde etkisinin olduğu bilinmektedir.

-Hücre besleyen ve yenileyen etki gösterir. Ayrıca vücudun içindeki antioksidan etki ile kanser risklerini en aza indirir.



-Kadınların menopoz dönemlerinde sıcak basması aşırı sıkıntı gibi hallere iyi gelir. Ayrıca yumurtalıkların olumlu etkilenmesini sağlar.



-Alıç sirkesi idrar söktürücüdür.

-Kalp damar hastalıkları için doğal bir terapidir.



-Dermatolojik bazı sorunların giderilmesinde etkilidir. Tahriş, kızarıklık, alerji gibi durumlarda kontrollü şekilde içilebilir.

Alıç sirkesini evinizde yapmak ise çok kolay!

Alıç sirkesi tarifi için malzemeler

1 kg. alıç

1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 adet elma

1 çay bardağı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 litre su

Alıç sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Yaklaşık 5 litre alabilen bir kap, şişe ya da kavanozun içine suyu koyun. Alıçları güzelce yıkayın. Ardından fazla sularını süzdürüp, kurulayın. Fazla sularından arınan alıçları içi su dolu kabın içine koyun. Elmayı da dilimleyerek ilave edin. İçine tuz, şeker ve sirkeyi ekleyerek ağzını sıkıca kapatın. Sıkıca kapadığınıza emin olduğunuz karışımı güzelce çalkalayın. Gün ışığı alan bir odada sabah ve öğle saatleri arasında güneş ışığının altında, diğer saatler gün ışığı almayacak bir şekilde, serin ve kuru bir ortamda bekleterek mayalanmasını sağlayın. Yaklaşık 10 günlük mayalanma sürecinin sonucunda sirkeniz hazır hale gelecektir. Mayalanan alıç sirkenizi bir süzgeç yardımıyla süzün. Meyvelerin içine girmemesini sağlayarak cam bir şişenin içine aktarın. Gün ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ederek dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.