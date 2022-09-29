Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Koruk Nedir?

Ham üzümlere halk arasında koruk meyvesi de denir. Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır, çıkan asitik meyve suyu ekşiliği ile alternatif bir tat sunar. Tamamen doğal olan bu su, ham haliyle şişelenerek saklanır.

Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer alır. Koruk üzümü özellikle Ege mutfağında önemli yere sahiptir.

Koruk suyu yapabilmek için üzüm korusu, şeker ve ıtır otu malzemeleri kullanılır. Öncelikle üzümler yıkanır, temizlenir ve üzerini geçecek kadar su eklenerek pişirilir. 30 dakika kadar süren pişirme işlemi ardından üzümler bir tülbent yardımı ile iyice süzülür. İkinci kez bu suyun pişirilme aşamasına geçilir ve bu sefer suya şeker de ilave edilir. Yaklaşık 3 saat şeker ile pişirilen koruk suyu üzerinden tortuları alınarak temizlenir. Son olarak suya ıtır otu eklenir ve 15 dakika kadar da bu şekilde kaynatılır. Daha sonra ocaktan alıp iyice soğuttuğunuz koruk suyu içilmeye hazır hale gelir. Uzun bir pişirme süresine sahip olan koruk suyunu hazırlamak bu açıdan zahmetli bir iştir. Ancak sağlığa faydaları ve lezzetli oluşu ile yaz aylarında sıklıkla tüketilir.

Koruk Suyunun faydaları nelerdir?

-Koruk suyunun iştah açıcı bir özelliği vardır. Bu yüzden iştahı zayıf çocukların tüketmesi tavsiye edilir. Yetişkinler için de aynı etkiyi sağlayan koruk suyu yemeklerden önce sıklıkla tüketilir.

-Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Antioksidan kaynağı olarak bilinir.

-Göz sağlığını koruyucu etkileri vardır.

-Yaz aylarında tüketilmesinin bir diğer nedeni de serinletici etkisidir. Hem tadı hem içeriği sayesinde vücudu rahatlatır.

-Kadınlarda özellikle ödemin atılmasına yardımcı olur.

-Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp hastalıklarını önler.

-Böbrek hastalarının koruk suyu tüketmesi tavsiye edilir. Koruk suyu, böbrek taşının atılmasına yardımcı olur. Tedavi aşamasındaysanız, doğal bir yöntem olduğu için koruk suyu tüketimini de tedavinize ekleyebilirsiniz.

-Koruk Suyunun cilde faydaları konusu en çok merak edilenlerden biridir. Cilt hastalıkları üzerindeki birçok olumlu etkisi ile bilinen koruk suyu, ciltteki kızarıklık ve egzama gibi sorunları önlemektedir. Kurdeşen döken kişilerin de tüketmesi tavsiye edilir.

Koruk Suyu nasıl saklanır?

Koruk suyunuzu cam kavanoz içerisinde saklamanız en sağlıklı yöntem olacaktır. Hava almayan kap içerisinde tutmanız önemli bir ayrıntıdır. Salata sosu olarak kullanacağınız koruk suyuna hava almasını engellemek için zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı koruk suyunuzun hava almasını önleyecektir.

İçecek olarak tüketeceğiniz koruk suyunu ise yağ eklemeden, hava almayacak şekilde buzdolabında saklamanız tavsiye edilir. Böylelikle ısı, nem ve ışığa maruz kalmayacaktır. Doğru yöntemlerle muhafaza ettiğiniz koruk suyu yaklaşık 6 aya kadar tazeliğini koruyabilmektedir. Bu yüzden saklama koşullarına dikkat etmeniz gereklidir.

Koruk ekşisi nerede kullanılır?

Özellikle yaz aylarında tercih edilen, antioksidan kaynağı koruk suyunun kullanım alanlarından bahsedelim. En yaygın tüketim şekli yemeklerin yanında veya harareti alması açısından sıcak yaz günlerinde içecek olarak tüketilme şeklidir. Bardağın çeyreği kadarına koruk suyu, geri kalanına da su ve buz ekleyerek çok ferahlatıcı ve sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz.

Sıklıkla tercih edilen nar ekşisi ve limon gibi, koruk suyu da ekşimsi tadı ile salataları lezzetlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Damak tadınıza göre ekleyeceğiniz miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ayrıca yemeklerinizde ekşi tatları kullanmayı seviyorsanız, lezzet vermesi açısından her türlü yemeğinizde de koruk suyunu kullanabilirsiniz.

Koruk Suyunun zararları nelerdir?

Koruk suyunun bilinen bir zararı veya yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak hazırlanış aşamasında şeker kullanıldığı için tüketilirken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Şeker ile hazırlanan koruk şerbetini şeker hastalarının tüketmesi tavsiye edilmez.

Koruk suyu zayıflatır mı?

Ayrıca koruk şerbetinin kalori miktarı fazladır. İştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. Zayıflamak isteyenlerin veya zayıflama sürecinde olanların koruk şerbetinin kalorisini göz önünde bulundurması önemlidir.

Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Kalp ve damar sağlığını destekleyen, hastalıkların riskini azaltan koruk suyu tansiyon üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

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