  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şifa deposu çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan yolculuğu
Aktüel

Şifa deposu çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan yolculuğu

Karabük'te geleneksel yöntemlerle hazırlanan şifa kaynağı çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan zahmetli yolculuğu başladı - Pekmez üreticisi Hasan Demirci: - "Çam kozalağı pekmezinin astım ve bronşite faydası olduğu biliniyor. Sabahları aç karnına çorba kaşığıyla bir kaşık yiyebilirsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:15:36 -
Şifa deposu çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan yolculuğu

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Yüzölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Karabük'te, geleneksel yöntemlerle hazırlanan şifa kaynağı çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan zahmetli yolculuğu başladı.

Üreticiler tarafından toplanan kozalaklar, 3-4 kez yıkanarak pekmez yolculuğu için birçok aşamadan geçiyor.

Yıkandıktan sonra kazanda kaynatılan kozalakların suyu alınıyor, şeker ilave edilen kozalak suyu tekrar kıvam alıncaya kadar kaynatılıyor.

Uzun süren meşakkatli bir üretim sürecinin ardından kavanozlara doldurulan şifa kaynağı pekmezin birçok faydası olduğuna inanılıyor.

Özellikle astım hastalığına iyi geldiği belirtilen çam kozalağı pekmezinin, bağışıklık sistemini de güçlendiren bir etkiye de sahip olduğu biliniyor.

- "Sabahları aç karna çorba kaşığıyla bir kaşık yiyebilirsiniz"

Eflani ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki pekmez üreticisi Hasan Demirci, AA muhabirine, eşiyle pekmez üretimi yaptıklarını söyledi.

Pekmez yapmak için önce yeşil çam kozalaklarının toplandığını belirten Demirci, kozalakların en az 3 kez yıkandığını dile getirdi.

Demirci, daha sonra kozalakların içine su doldurulan geniş bir tencerede kaynatıldığını ifade ederek, "Kaynayan kozalakların suyunu güzelce süzüyoruz. Örneğin içinden 10 litre su çıktıysa bu suya 10 kilogram şeker ekliyoruz. Çam kozalağı pekmezinin astım ve bronşite faydası olduğu biliniyor. Sabahları aç karna çorba kaşığı ile bir kaşık yiyebilirsiniz." dedi.

Çam kozalağı pekmezini kendisinin severek tükettiğini anlatan Demirci, artan pekmezi de akrabalarına dağıttığını kaydetti.

Alime Demirci de eşiyle yıllardır çam kozalağı pekmezi yaptığını söyledi. Komşularına da pekmez hediye ettiklerini bildiren Demirci, pekmezin solunum yolları hastalıklarına iyi geldiğine inandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...
Dünya

Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini belirtti.

İlham Aliyev ulusa seslendi!
Gündem

İlham Aliyev ulusa seslendi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar: Kira, yarıya düşürüldü!
Ekonomi

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar: Kira, yarıya düşürüldü!

Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle işleri büyük oranda azalan restoran sahibi mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi, tedbiren kiranın ya..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay