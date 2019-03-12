0553 313 94 23

Siemens ‘Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e yüksek teknoloji ürünü laboratuvar kurdu

Siemens Healthineers Türkiye, ülkemizin sağlık alanında en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği’ projelerinden birisi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurduğunu açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 10:46
Siemens ‘Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e yüksek teknoloji ürünü laboratuvar kurdu

Siemens Healthineers Türkiye, ülkemizin sağlık alanında en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği’ projelerinden birisi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurduğunu açıkladı. Laboratuvar, toplam 1,1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirdiği sağlık kampüsünün 7 bin 750 metrekarelik alanında hizmet verecek. Laboratuvar, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.



Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği’ projelerinden ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in tüm laboratuvar sistemleri Siemens Healthineers Türkiye tarafından kurulduğu açıklandı. Yüksek standartlarda bir altyapıya ve son teknoloji ürünü tıbbi cihazlara sahip olan laboratuvarda, günde ortalama 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde testin çalışması planlanıyor. Ayrıca laboratuvar sayesinde rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılacak ve genetik tetkikler için yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.



Siemens Türkiye’nin bina teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün dijitalizasyonu ve otomasyonuna ciddi katkılar sunduğu belirtildi. Öne çıkan uygulamalar arasında; merkezi izleme ve yönetim uygulaması, güvenlik ve alarm sistemleri, yangın güvenliği sistemleri, yeni doğan servisi-bebek emniyeti, geçiş izin ve kontrol sistemleri, hemşire çağırma servisi, ameliyathane otomasyonu ve network altyapısı yer alıyor. Ayrıca, hastanedeki tüm sistemlerin tek bir çatı altında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile eş güdümlü ve entegre şekilde çalışmasına olanak sağlandı.



"Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine teknolojilerimizle katkı sunmaktan gurur duyuyoruz"


Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, sağlık kampüsüne sundukları katkılarla ilgili şunları söyledi: "Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te Siemens Healthineers olarak Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettik. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdik. Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz".



Laboratuvar sayesinde;


Bir hastadan alınan tek tüp numuneyle rutin biyokimya, hormon, hepatit paneli, spesifik hormon ve alerji testleri üzerinde çalışılabilecek. Böylece daha az kan numunesi alınarak hasta konforu artırılacak.


Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün sonuçlandırılacak ve hastaların sonuçlarını almak için ertesi gün hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak.


Genetik tetkikler için yurtdışına hasta numuneleri gönderilmesine gerek olmayacak.


Son teknoloji sistemlerle kurulan laboratuvarlarda bu yöndeki tetkikler çalışılıp sonuçların hızlı bir şekilde hastalara ulaşması sağlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü milli formaya çevirdi
    1. Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü..
    2. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 9..
    3. Jandarma dağlarda terörist izi aradı
    4. TÜMSİAD Konya Şubesinde istişare..
    5. Türkiye'ye minnetini kazandığı..
    6. ABD, Almanya’yı tehdit ediyor
    7. Batman’dan şubat ayında 48 bin 811..
    8. Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21..
    9. İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn:..
    10. Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif..
    11. 10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon..
    12. Alper: “Yaptıklarımız,..
    13. FETÖ'den mahrem bilgiler için özel USB..
    14. Cumhur İttifakına Selimşahlar’da..
    15. Letonya, Rus sınırına dikenli tel..
    16. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    17. Kahreden haber! Ölüm böyle geldi
    18. Fahrettin Koca: Burayı bir sağlık..
    19. Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya..
    20. Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!