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Spor Sidney Sam, en iyi futbolunu Antalyaspor'da oynamak istiyor
Spor

Sidney Sam, en iyi futbolunu Antalyaspor'da oynamak istiyor

Alman futbolcu Sidney Sam: -"İyi bir sol ayağım var. İnşallah taraftarlarımıza ve herkese neler yapabileceğimi gösterebilirim" - "Taraftarlar stadyuma geri döndüğünde herkesin daha iyi oynayacağını düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:27:25 -
Sidney Sam, en iyi futbolunu Antalyaspor'da oynamak istiyor

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Sidney Sam, en iyi futbolunu Antalya'da oynamak istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün YouTube kanalında üçüncüsü yayınlanan "Soru-Cevap" programında açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Alman futbolcu, Antalyaspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach'ta forma giyen, yeni sezon öncesi Fraport TAV Antalyaspor'un kadrosuna kattığı Sam, Antalyaspor'un stadyumu ve tesislerinin kendisini etkilediğini anlattı.

"Antalyaspor'da en iyi oyunumu oynamak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullanan Sam, şöyle devam etti:

"İyi bir sol ayağım var. İnşallah taraftarlarımıza ve herkese neler yapabileceğimi gösterebilirim. Taraftarlar stadyuma geri döndüğünde herkesin daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Sadece ben değil, herkes daha fazla motive olacaktır. Tabii ki taraftarlarımızın geri dönüşüne çok ihtiyacımız var. Bence özellikle Antalya’da taraftarlarımızla daha iyi olacağız. En kısa sürede taraftarımızın yeniden stadyuma geleceğini düşünüyoruz. Onlarla birlikte fantastik bir ortam olacaktır."


- "Favori pozisyonum sağ kanat"


Sidney Sam, Süper Lig'in iyi ve güçlü bir lig olduğunu, Antalyaspor'un da ligdeki kaliteli takımlardan olduğunu vurguladı. Sam, Nuri Şahin ile Lukas Podolski gibi tecrübeli isimleriyle de öne çıkan Antalyaspor'un, ülkesi Almanya'da iyi tanındığını dile getirdi.

Sam, sağ kanatta çok etkili olduğunu ve bu pozisyonu favorisi olarak nitelendirdi.

Türk futbolunun biraz farklı olduğunu savunan Alman futbolcu, şöyle konuştu:

"Çünkü bireysel anlamda çok sayıda yetenekli oyuncuları barındırıyor. Kaliteli oyuncuları olan bir lig. Bazı takımlar takım oyununu oynamaya çalışsa da genellikle birçok takım bireysel oyuncu performansları üzerine kurulu."

Sam, takımdaki genç oyuncuların tecrübeli futbolcularla aynı sahayı paylaşmasının zor olduğu kadar, öğrenme açısından onlar açısından şans olduğunu söyledi.

Sidney Sam, yaşın önemli olmadığını, sakatlanmazsa daha uzun yıllar futbol oynamak istediğini açıkladı.

Gol atmanın asist yapmaktan daha çok hoşuna gittiğini belirten Sam, futbol dışında boş vakitlerini eşi ve iki çocuğuyla geçirdiğini aktardı.

Sam, Türkçe "merhaba, tamam, günaydın, portakal, bir çay" kelimelerini öğrendiğini sözlerine ekledi.

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