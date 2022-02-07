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Dünya Şiddetli yağış, Porto Riko'yu felç etti
Dünya

Şiddetli yağış, Porto Riko'yu felç etti

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:47:00 -
Şiddetli yağış, Porto Riko'yu felç etti

Porto Riko'da Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimi Bürosu Komiseri Nino Correa, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine altı saatten daha kısa bir sürede şiddetli yağmur yağdığını kaydetti.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kayması nedeniyle birçok okulun eğitime ara verdiği belirtildi.

Ülkede, ağaçların devrildiği, bazı ana yolların kapandığı ve evleri su basan çok sayıda kişinin barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Porto Riko'nun kuzey bölgesindeki Toa Alta kasabası, hafta sonu yoğun yağış aldı.

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