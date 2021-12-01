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Aktüel Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir kamyonetin üzerine düştü
Aktüel

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir kamyonetin üzerine düştü

Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın savrulan çatısı, bir kamyonetin üzerine düştü, maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 00:34:00 -
Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir kamyonetin üzerine düştü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın savrulan çatısı, bir kamyonetin üzerine düştü, maddi hasar oluştu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece etkisini arttırdı.

Kısa süreli fırtına sebebi ile Kümbet Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan bir apartmanın çatısı uçtu.

Savrulan çatının, park halindeki bir kamyonetin üzerine düşmesi sonucu kamyonda maddi hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Yılmaz Yalçın ise evinde bulunduğu esnada büyük bir gürültü duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığında çatının kamyonetin üzerine düşmüş olduğunun gördüğünü söyledi.

Yalçın, hasarın ne kadar olduğunun enkazın kaldırılmasının ardından ortaya çıkacağını belirtti.

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