Şiddetli öksürük için doğal yöntemler! Balgamlı öksürük nasıl geçer? Bitkisel çay tarifleri

Şiddetli Öksürük için Elma Çayı:

1 litre suyun içine, ince dilimlenmiş 1 adet elmayı kabuklarıyla birlikte atın. Haşladıktan sonra çay gibi ‪‎sıcak olarak için.

Balgam Söktürmek için ‪Elma Çayı :

Elma kabukları ile yapılan çay, hem göğsü yumuşatır hem de balgam söktürtürür. Elmanın kabuklarını soyun, İçine biraz ‪tarçın, ‪‎zencefil ve ‪‎karanfil atılır. 10 dakika demlendirdikten sonra, için. Belki de en rahatsız edici hallerden biridir sürekli öksürük. Eğer gıcık haline gelen öksürüğünüz varsa bu karışımları deneyin. Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için bu doğal karışımlardan faydalanabilirsiniz…

Ev Yapımı Öksürük Şurubu (Balgam Sökücü)

Malzemeler;

1 orta boy kuru soğan

1 limonun suyu

1 su bardağı kaynar su

3 yemek kaşığı süzme bal

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı zencefil

Yapılışı;

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayalım.. Bir kavanozun içine koyalım.. Üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ilave edelim ve suyun tamamen soğumasını bekleyelim .(bu aşamada soğan ve sarımsağın aroması suya geçecektir.) Suyu tamamen soğuyana kadar bekletmek yeterlidir.. Kavanozun içindekileri iyice karıştıralım ve süzelim..(soğan sarımsak posasını atıp sadece suyu kullanacağız) Balı ve 1 limonun suyunu ilave edelim Zencefil ve tarçını ekleyelim..(Kavanozun kapağını kapatalım ve karışmalarını sağlamak için biraz çalkalayalım) Doğal balgam sökücümüz hazırdır..

İçinde vücudumuz için zararlı olan kimyasallar bulunan, renklendiricilerle dolu öksürük şurupları yerine tamamen doğal, bitkisel bu şuruptan hem küçükler hem de biz büyükler pek ala yararlanabiliriz..

*Soğan; Bronşları açar, öksürük söktürür, grip ve so­ğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olur.

*Sarımsak; Beyaz kan hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklığı güçlendirir. Güçlü bir mikrop öldürücüdür. Akciğer ve bronşları dezenfekte eder.

*Limon suyu; Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda limon ve limon suyu tedavi edici bir etki gösterir

Kekik – bal:

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.

Limon – karabiber – tuz: Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

Karabiber çayı: Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır. Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz

Ilık süt – bal: Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller. Bal; Antibakteriyel özelliğinden dolayı içinde bakteri, mantar oluşmaz. Bir çok gıda içinde bozulmadan saklanabilir. Balgamı kurutur ve öksürüğü keser.

Zencefil; Balgam söktürücü özellikler taşıyor. Zencefil gerçekten iyi bir antioksidandır.

Tarçın; Hem lezzet katmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek için şuruba ekleniyor.

Badem – portakal suyu: Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.

Öksürme sebebiniz; astım, allerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.

Zahter Çayı iyi geliyor?

Zahterin faydaları arasında, sadece bir antioksidan kaynağı olması yoktur. Zahter çayı faydaları içinde en bilineni, grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına iyi gelmesidir.

Zahter çayı neye iyi gelir.?

Zahterin faydaları arasında, sadece bir antioksidan kaynağı olması yoktur. Zahter çayı faydaları içinde en bilineni, grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına iyi gelmesidir. Zahter çayı neye iyi gelir diye merak edenler, sağlık açısından yararlı olduğunu bilmelidir. Kimler kullanamaz sorusu ise birçok kişi tarafından araştırılan bir konudur. Çağımızın vebası olan kanserden böbrek hastalığına kadar çok sayıda yararı vardır.

Zahterin faydaları

Zahter, öksürük gibi solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda, bronşit ile mücadelede çok yararlıdır. Çok sayıda çalışma, zahterin diğer doğal ürünlerle birlikte kullanılması ile birlikte solunum rahatsızlıklarına karşı iyi geldiğini göstermiştir. Zahterin kimyasal bileşenlerinden biri olan timol, çürüklere karşı etkili bir aktiviteye sahiptir. Sadece ağız sağlığının bozulmasına değil, ayrıca Alzheimer'a da neden olan Gingivalis bakterisinin yok edilmesinde işe yarar. Gingivalis'e ek olarak, ağız içerisinde bulunan bazı patojenik bakterilere karşı da savaşır. Timol, diş plağına karşı etkili olan ünlü gargara suları içerisinde bulunan etken bir maddedir. Antiseptik olması nedeniyle, ağız içerisinde tam bir hijyen sağlamaya yardımcı olur.

Zahter, antiseptik ve anti-bakteriyel özellikleri sayesinde yaraları ve bazı küçük cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için faydalıdır. Hem antimikrobiyaldir, hem de cilt üzerindeki mantarların oluşumuna engel olan antifungal aktiviteye sahiptir. Zahterin bileşenleri arasında yer alan karvakrol, anksiyeteden şikayetçi olan insanlar üzerinde rahatlatıcı etkilere sahip olabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara göre, kekik otunun anksiyolitik özellikleri olduğu görülmüştür. İnsan bedenindeki sinir sistemi sorunlarını inhibe eden bazı tanıma bölgelerinin reseptörlerinin aktivasyonuna neden olur. Kekiğin bu özelliği henüz tam olarak kanıtlanmış olmasa da, bazı kişiler üzerinde rahatlatıcı olduğu bilinir.

Başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere, vücuttaki birçok iltihaplanmaya engel olur. Zamanında tedavi edilmeyen ve sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar, kanser oluşumuna neden olabilir. Bundan dolayı, zahter kullanmak kansere karşı önlem almayı sağlar.

Antioksidan olmasından dolayı zahter otu çayı, zayıflamaya ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine ve böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur.

Göz hastalıklarına karşı savaşır. Görme duyusunun kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Kekik benzeri kokulu bir bitki olan zahter genellikle Antakya mutfağında salata olarak karşımıza çıkıyor. Birçok soruna iyi geldiğine inanılan şifalı bir bitki olan zahter çay olarak da tüketilebiliyor.

Zahter çayı tarifi

Yapımı için malzemeler

1 tatlı kaşığı zahter

1 su bardağı sıcak su

1 dilim limon

1 tatlı kaşığı bal

Zahter çayı tarifi Nasıl yapılır?

Zahteri bir çay süzgecine alın ve yıkayın. Ardından süzgeci sıcak su dolu bardağın üzerine yerleştirip demlenmesini bekleyin. Demlenen çaya limon suyu ve bal ekleyip karıştırın. Afiyet olsun…

Pratik diyet tarif arıyorsanız. Metabolizma hızlandıran, yağ yakan ve ödem atan çay için gereken malzemeler:

Malzemeler:

1 adet greyfurt

1-2 adet limon

1 tutam maydanoz

3 çubuk tarçın

3 bardak su

Hazırlanış:

Suyun için greyfurt ve limonları atın, kaynatın. Daha sonra üstüne maydonoz ve çubuk tarçınları ekleyin. 2 saat bekledikten sonra süzün. Afiyet olsun.