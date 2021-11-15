Şiddet gören kadınlara jandarma desteği
Jandarma Komutanlığı tarafından “KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefonlarına KADES programı indirildi.
Kilis’in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından “KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefonlarına KADES programı indirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafında Polateli ilçesi ve köylerinde okul , cami , sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı. Proje kapsamında 17 bayanın akıllı telefonuna KADES programı indirildi. İl Jandarma Komutanlığının benzer sosyal faaliyetlerinin artarak süreceği bildirildi.
Kades uygulaması nedir?
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş.