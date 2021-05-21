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Ekonomi Sicil affı çıktı mı? Hangi borçlarda sicil affı var? Esnafa sicil affı var mı?
Ekonomi

Sicil affı çıktı mı? Hangi borçlarda sicil affı var? Esnafa sicil affı var mı?

Kimlere sicil affı var? Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir borç yapılandırma hayata geçiyor. AK Parti milletvekilleri borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Yeni borç yapılandırmasına göre, sicil affı da var. Peki sicil affı çıktı mı? Hangi borçlarda sicil affı var? Esnafa sicil affı var mı? Borç yapılandırma sicil affı teklifinde neler var?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:35:00 - 2021-05-21 16:44:14
Sicil affı çıktı mı? Hangi borçlarda sicil affı var? Esnafa sicil affı var mı?

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, korona salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor. Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Borç yapılandırma sicil affı teklifinde neler var?

Teklifte, öne çıkan maddeler ise şu şekilde: Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, Covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, bir önceki yapılandırma sonrası salgın nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

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