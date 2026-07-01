Sıcaklardan herkes şalvara hücum etti yok satıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte şalvara olan talep de arttı. Vatandaşların yoğun ilgisi karşısında terziler üretimlerini hızlandırırken, siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yıllardır şalvar diken terziler, özellikle yaz aylarında satışların belirgin şekilde arttığını belirterek, serin tutması ve rahat kullanım sağlaması nedeniyle şalvarın her yaştan vatandaş tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Yaz aylarının etkisini hissettirdiği son dönemlerde şalvarın ilgi gördüğünü belirten Terzi Ökkeş Kaya, "Şalvar asırlardır tercih edilen geleneksel bir kıyafettir. Orta Asya'dan bu yana giyilen kıyafetlerdir. Fakat zamanla değişime uğramıştır. Özellikle yazlık ve kışlık olarak ikiye ayrılan şalvar, bayram gezmelerinde, tarlalarda, kadınların ve erkeklerin günlük hayatında tercih ediliyor. Dolayısıyla bunlar zamana ve mekana göre giyiliyor. Yaz aylarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bu aylarda şalvar yoğun ilgi görüyor. Şalvarı ilk defa gören vatandaşlar yadırgıyor. Fakat, kültürünü bilmeyen vatandaşlara tanıtım yaptığımızda, özellikle üzerlerine giydiklerinde çok seviyorlar, giymek istiyorlar" dedi.

Çok fazla eleman yetiştirdiğini fakat son zamanlarda çalıştıracak çırak bulamadıklarını söyleyen Kaya, "Gaziantep Bedesteni içerisinde 64 yıldır bu mesleği yapıyorum. Önceden çok eleman yetiştirdim ancak son zamanlarda çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bulsak bile ücretlerini karşılayabilecek satışlar yapamıyoruz bu nedenle gençler de gelmek istemiyor" diye konuştu.