İran'ın petrol itirafı dünyada yankılandı

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin İran’ın petrol satışına yönelik uyguladığı yaptırımları askıya almasına ilişkin, “Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz.” dedi.

Kalibaf, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol satış fiyatını yaptırımlar öncesi dönemle kıyaslayan Kalibaf, “Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz. Denizde ablukayı kaldırdığımız günden bugüne kadar 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu, 10-12 günden kısa bir sürede gerçekleşti. Oysa yaklaşık elli küsür gün boyunca hiç petrol ihraç etmemiştik.” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran’ın farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının, ihtiyaç duyulan malların satın alınması için Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulunan Kalibaf, şöyle devam etti:

“Bazen İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetimine ve düzenlemelerine riayet etmemek istiyorlar ve doğal olarak İran da buna tepki gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın egemenliği İran ve Umman'a ait. Boğazdaki geçiş tertibatı İran'ın belirlediği düzenlemelere göredir. Fars Körfezi'nin kıyıdaş ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. İran, hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından geri adım atmaz. Burası bizim karasularımızdır. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin gün be gün arttığını dünyaya göstermeliyiz. Hatta gemi sigorta bedelleri düşürülmeli.”

Kalibaf, ABD ile müzakere yürütmediklerini ve mutabakat zaptının 5 maddesinin uygulanmaması halinde de müzakerelere başlamayacaklarını vurguladı.

Hem diyaloğa hem de mutabakat zaptına uyulmaz ise savaşa hazır olduklarının altını çizen Kalibaf, şunları kaydetti:

"Mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre’ye gittik. Bu şartlar uygulanmaz ise müzakerelere başlamayacağız. İslamabad Mutabakatı ABD yenilgisinin belgesidir. Mutabakattan sonra Siyonist rejim Lübnan'a ağır bir saldırı başlattı ve anlaşmada sorun yaşanması için bazı yerleri işgal etmeye çalıştı. Bu durum bizim İsviçre’ye gitmemize neden oldu ve orada ateşkesi ele aldık. Bunun ardından Lübnan’a saldırılar öncekilere kıyasla oldukça azaldı. Lübnan-İran-ABD arasında ortak komite kurulacak ve büyükelçimiz o komitede yer alacak."

Kalibaf nükleer meselelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Hali hazırda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması’na (NPT) bağlı olduklarını dile getiren Kalibaf, “NPT üyesiyiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimiz var ancak uranyum zenginleştirme bizim hakkımız. NPT yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.” dedi.

Kalibaf son olarak, ülkesinin füze gücünün müzakerelere konu olmaması nedeniyle iftihar ettiklerini söyledi.