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Dünya Venezuela'daki depremlerin ardından Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Venezuela'daki depremlerin ardından Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
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Venezuela'daki depremlerin ardından Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin ardından Meksika'da 6 şiddetinde depremle sallandı.

Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Yucatan eyaletine bağlı El Progreso kentinin 75 kilometre güneybatısında deprem oldu.

Kentin açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

 

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

USGS, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmiş, son açıklanan verilere göre deprem dolayısıyla 1943 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Meksika Yucatan eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem haberini duyunca derin üzüntü duydum. Allah'a hamde ettim ki can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu, Venezuela'da yaşanan iki büyük depremin ardından gelen bir diğer acı haber. Kardeş ülkemiz Venezuela'da binlerce insanın hayatını kaybettiğini, birçok insanın evsiz kaldığını duymak kalbimizi ağrıtıyor. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve depremzedelere destek olmalıyız.
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