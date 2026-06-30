'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan ve oyun sektöründe 3D animasyon tasarımları yapan 31 yaşındaki Melek Ege Özen, dijital mecralarda yayımladığı seküler içeriklerle biliniyordu. Özellikle bir Mustafa Kemal heykeli üzerinden kurguladığı ve “Laik Atak” başlığıyla paylaştığı video ile sol-seküler camiada adından söz ettiren ve geniş kitlelere ulaştırılan genç kadın, dijital platformlarda ideolojik rüzgarlar estirmeye çalışıyordu.

2 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİ SON BULDU

Alınan bilgilere göre, Melek Ege Özen Polonya'da bulunduğu sırada, 2 Mayıs 2026 tarihinde ani bir kalp durması geçirdi. Olayın ardından apar topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık iki ay boyunca hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadının vefat haberi, yakınları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.