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Sıcaklar çocuklarda akut ishal vakalarını artırıyor

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09 Ağustos 2019 Cuma 11:24
Sıcaklar çocuklarda akut ishal vakalarını artırıyor

Uzmanlar, yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedilmeye başladığı şu günlerde, başta akut ishaller olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda ve enfeksiyonlarda artış görüldüğüne dikkat çekiyor


Çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı akut ishali olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, “Akut ishal, 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan en sık enfeksiyon hastalığıdır. Mide ve bağırsakların iltihabıdır. İshale neden olan mikroplar, virüsler, bakteriler ve parazitler olabilir. Virüsler genellikle kansız, sümüksüz ve bol sulu ishallere neden olurken, bakteri ve parazitler kanlı, sümüklü, ağrılı dışkılamanın görüldüğü ishallere neden olabilir” dedi.


İshalin; ishal hastalık etkenini içeren bulaşmış yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle etkenle temas etmiş kirli ellerin ağza götürülmesiyle bulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güray, hastalığın belirtileri hakkında şunları söyledi:


“Bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş yüksekliği, iştahsızlık, halsizlik gibi bulgular ishale eşlik edebilir. Bebeklerde; emmede azalma, hareketlerde azalma sürekli uyuklama hali görülebilir. İshalde kaybedilecek sıvı ve elektrolit kaybı fazla olursa dehidratasyon dediğimiz su kaybının işaretleri de dikkat çekmeye başlar. Gözyaşı azalması, bıngıldak ve gözlerde çökme, dilde kuruluk, cildin buruşması, kalp atımında artış gibi bulgular muayenede saptanabilir.”



Mikroplardan ellerinizi yıkayarak kurtulun


Hastalığın tanısı hakkında da bilgiler veren Dr. Atilla Güray, öykü ve muayene bulgularıyla akut ishal tanısı konulduğunu söyledi. Dr. Güray, “Mikrobik düşündüğümüz ishallerde özellikle kanlı, sümüklü ve ağrılı dışkılamayla birlikte olanlarda gaita mikroskobisi, gaita kültürü ve gaitada amip antijeni bakılmalıdır. Bunlarda pozitiflik olursa antibiyotik verilebilir. Tanısal testler bakteri veya amipi düşündürmüyorsa, virüs testi pozitif ise antibiyotik verilmemelidir” dedi.


Akut ishallerde tedaviyi sıvı elektrolit kaybının durumunun belirlediğini ifade eden Dr. Güray, “O nedenle ishali günlük ishal sayısına, ishalle kaybedilen sıvı miktarına çocuğun kaybettiği kiloya ve muayenede sıvı kaybının işaretlerine göre derecelendirilir” diye konuştu.


Hastalıktan korunma yollarından bahseden Doruk Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, açıklamasını şu şekilde tamamladı:


“El yıkama akut enfeksiyöz ishale yol açan mikropların bulaşmasını engelleyen en önemli yöntemdir. İçme ve kullanma sularının temizliğine dikkat edilmelidir. Zorunlu hallerde suyu en az 10 dakika kaynatmalıdır. Tüm sebze ve meyveleri tüketmeden önce bol su ile yıkanmalıdır. Açıkta satılan gıda maddeleri kesinlikle tüketilmemelidir. Pastörize süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Kasaplık hayvan eti ve ürünleri ve kümes hayvanları tam pişirildikten sonra tüketilmelidir. Saklama koşulları iyi olmayan gıdalar tüketilmemelidir.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:24
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