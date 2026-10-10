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Gündem 20 yıl sonra gelen korkunç gerçek: Kayıp dedikleri babalarını öldürüp araziye gömmüşler
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20 yıl sonra gelen korkunç gerçek: Kayıp dedikleri babalarını öldürüp araziye gömmüşler

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20 yıl sonra gelen korkunç gerçek: Kayıp dedikleri babalarını öldürüp araziye gömmüşler

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde, 2006’da kaybolan Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemikler 20 yıl sonra boş bir arazide bulundu; soruşturma kapsamında eşi ve 6 çocuğu gözaltına alınırken, iki oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1955 doğumlu Rıza Güzel’in 5 Şubat 2026 tarihinde kaybolmasına ilişkin yapılan araştırmalarda; kayıp olduğuna dair iz ve emarelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yürütülen soruşturmada Rıza Güzel’in olay tarihinde köyden ayrılmadığı, köyde ikamet ettiği ve aile içinde sık sık tartışmalar yaşandığına ilişkin tespitler üzerine şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaşıldı. Şüphelilerin çelişkili beyanları, konuya ilgisizlikleri, tanık ifadeleri ve bölgede yapılan araştırmalar istikametinde çalışmalar sürdürüldü.

"3 İLDE 6 ADRESE OPERASYON"

Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde 3 ilde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri üzerine, Köşker köyünün arazi kesiminde maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Gözaltına alınan Z. Güzel, L. Güzel, B. Güzel, Z. Ş., B. Ş., M. Güzel ve C. Güzel Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden L. Güzel ve B. Güzel tutuklama talebiyle, Z. Güzel ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece L. Güzel ve B. Güzel’in tutuklanmasına, Z. Güzel hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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