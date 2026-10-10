İtalyanlar birinci sırada: Türkiye'den 80 milyon dolarlık ihracat!

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye geçen yıl, 94 ülkeye fıstık ihracatı yaptı. Türkiye, 2025'te fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolara geriledi.