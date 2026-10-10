İtalyanlar birinci sırada: Türkiye'den 80 milyon dolarlık ihracat!
Türkiye'de 9 aylık fıstık ihracatı 80 milyon doları aşarken, ihracatın en yoğun olduğu ülke ise İtalya oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de 9 aylık fıstık ihracatı 80 milyon doları aşarken, ihracatın en yoğun olduğu ülke ise İtalya oldu.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye geçen yıl, 94 ülkeye fıstık ihracatı yaptı. Türkiye, 2025'te fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolara geriledi.
İHRACATTAKİ İLK ÜÇ ÜLKE Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı, 19 milyon 248 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. İtalya'yı 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi.
STRATEJİK BİR ÜRÜN Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, geniş kullanım alanına sahip fıstığın yemekten tatlıya, çerezden çikolataya kadar birçok sektörde değerlendirilen stratejik bir ürün olduğunu belirtti.
2026, FISTIKTA "YOK YILI" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR Üretimin doğal olarak bir yıl yüksek, bir yıl düşük seyrettiğini hatırlatan Akbaş, 2026'nın sektör açısından "yok yılı" olarak değerlendirildiğini söyledi. Geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarının da bu yılki rekolteyi etkilediğini aktaran Akbaş, yeni sezon ürünlerinin hasat edilerek piyasaya sunulmaya başlandığını ifade etti.
YENİ SEZON ÜRÜNLERİNDEN İHRACAT BEKLENTİSİ Yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesiyle ihracatta da hareketlilik beklediklerini belirten Akbaş, şunları kaydetti: "Olumsuz hava şartlarına ve bu yılın yok yılı olmasına rağmen üreticilerimiz hasadını gerçekleştirdi. Yeni sezon fıstıklar piyasaya girmeye başladı. Bu ürünlerin ihracata dahil olmasıyla birlikte özellikle yılın son çeyreğinde ihracatımızın daha da yukarıya çıkacağını öngörüyoruz."
HEDEF YENİ PAZARLARA AÇILMAK Akbaş, Türkiye'nin ihracattaki pazar payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü, Türk fıstığının kendine özgü aroması ve kalite özelliklerinin yurt dışındaki talebi artırdığını söyledi. Mevcut pazarları korumanın yanı sıra yeni pazarlara açılmayı da hedeflediklerini belirten Akbaş, Türk fıstığının daha fazla ülkede tüketiciyle buluşturulması ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Akbaş, yeni pazarlara yönelik çalışmaların sektörün ihracat potansiyelini artırmak açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.
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