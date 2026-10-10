Nostaljik oyuncak geleceğe taşındı: 69 yaşındaki Ali Rıza Dede çocuklara tel araba yapmayı öğretti

Bu ay velileri ve çocukları bir araya getirmek, nostalji yaşatmak ve anıları biriktirmek için atölye çalışması planladıklarını belirten Tutan, "Bu anlamda 'Dede' lakaplı Ali Rıza İşçi'den destek aldık. Kendisi yıllardır tel araba yapıyordu ve bize gönüllü olarak destekte bulundu. Biz de bu hafta sonu çocuklar ve velilerin katılımıyla tel araba yapma atölyesi düzenledik. Buradaki hedefimiz, eskiyi yeni ile birleştirip çocuklara eski kültürü bir nebze olsun aşılamak ve unutulmuş değerlerimizi yeniden yansıtmaktır." ifadelerini kullandı. Ali Rıza İşçi ise amacının çocuklara ilk olarak hayal kurmayı öğretmek olduğunu söyledi.