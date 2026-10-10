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Gündem Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar
Gündem

Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar

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Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara satışı kimlikle olacak. Kimlik No şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" ifadeleriyle sigara satışlarında yeni döneme işaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, TRT Haber canlı yayınında sağlık alanındaki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda kararlı olduklarını söyleyen Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik ibrazı zorunluluğu getireceklerini ve denetimleri artıracaklarını bildirdi.

Memişoğlu, ilgili kanun teklifinin birkaç hafta içersinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını kaydetti.

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Yorumlar

Vahap

Güzel bir uygulama.

Harun

Sabıka kaydı falan yok mu
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