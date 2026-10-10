Satışa gelen Zelenkskiy çıldırdı: 'Trump’tan Putin’e hediye'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedarikine ilişkin yaptığı anlaşmaya tepki gösterdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış asla zayıflıkla gelmez. Bugün, ABD Kongresi temsilcileri Kiev’deydi ve böylesine zor bir dönemde Ukrayna’yı ziyaret ettikleri için onlara minnettarım. Savaşı sona erdirmek için neyin gerektiğini sordular. Cevap güçlü olmalı. Lindsey Graham yasası kapsamında yaptırımlar uygulanmalı, Ukrayna’ya can güvenliğini koruma konusunda destek verilmeli ve Rusya’ya savaşı nedeniyle baskı yapılmalı. Bugün, ABD ile Rusya liderleri arasında bir görüşme gerçekleşti. Farklı bir sonuca götüren bir görüşme" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da Rus oligarklarına uygulanan yaptırımların kaldırılması kararı alındığını belirten Zelenskiy, "O zamandan beri Rus saldırıları ve halkın çektiği acılar giderek arttı. Sadece geçtiğimiz hafta Pryluky’deki bir konuta füze saldırısı düzenlendi, Kramatorsk’a, sıradan otobüslere bombalar atıldı ve Kiev’in enerji altyapısına ve Dnipro, Harkov, Odessa ve diğer şehirlerimizdeki hayati önem taşıyan altyapılara sürekli saldırılar oldu. Onlarca insan öldü ve yüzlercesi yaralandı. Ruslar, savaş alanında hedeflerine ulaşamamalarının telafisini bu tür terör eylemleriyle yapıyor. Bu yıl Rusya, savaşın herhangi bir dönemine kıyasla savaş alanında daha zayıf durumda. İşte bu yüzden Putin teröre başvuruyor. İşte bu yüzden Rusya için bir tür baskı hafifletmesi sağlamak amacıyla perde arkası anlaşmalar yapma girişimlerine bel bağlıyor, böylece savaş için daha fazla zaman ve fırsat kazanabiliyor" dedi.

"Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi açık bir zayıflıktır"

Zelenskiy, "Rusya ile net ve kalıcı bir gerilimi azaltma anlaşması olmadan Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi açık bir zayıflıktır. Bu durum Rusya’nın işine yarıyor, daha fazla insan öldürmesine, daha uzun süre savaşmasına, ABD’ye olan saygısını daha da azaltmasına ve dünyaya daha da büyük kayıplar ve zararlar vermesine imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

"Putin’e verilecek hediyeler, dünyaya barış veya herhangi bir fayda getirmeyecek"

Ukrayna’nın gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atmaya hazır olduğunu ve ABD heyetinin de bu pozisyonu bildiğini belirten Zelenskiy, "Rus petrol rafinerilerine ve diğer petrol tesislerine yönelik saldırılarımız, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji sektörüne karşı yıllardır sürdürdüğü terör kampanyasına cevap niteliğindedir. Rusya enerji altyapımızı yok etmediği sürece Ukrayna da Rus petrol rafinerilerini ateşe vermeyecektir. ABD’ye önerdiğimiz anlaşma türü budur ve ABD’nin böyle bir uzlaşmayı sağlayacak güce sahip olduğuna inanıyoruz. Putin’e verilecek hediyeler, medeni dünyaya barış veya herhangi bir fayda getirmeyecektir. Rusya, dizel yakıtın karşılığını daha fazla terör ve hainlikle ödeyecek. Rusya’nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken, uzatılmaması gereken bir savaşa yatırım yapmaktır. İhtiyaç duyulan şey, Rusya ile karşılıklı olarak gerçek bir gerilim azaltma sürecidir" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, "Ukrayna’daki insanların ve yaşamın savunulması için ABD’nin adil desteğine ve Rusya ile buna paralel olarak güçlü bir diyalog kurmasına güveniyoruz, zayıf bir diyalog değil" dedi.