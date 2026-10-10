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Gündem CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var
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CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin algı belediyeciliği ve ihmal zinciri yüzünden megalopolde toplu taşıma her geçen gün adeta bir survivor parkuruna dönüşüyor. Her gün bir başka noktada yanan, yürüyen, yolda kalan ya da freni patlayan İETT otobüslerinin son kurbanı Sultangazi oldu. Saat 11.30 sıralarında Sultangazi’de seyir halinde olan bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu büyük bir gürültüyle duvara çarptı.

İBB’nin bakımsızlığa ve liyakatsizliğe terk ettiği İETT otobüsleri İstanbul sokaklarında dehşet saçmaya devam ediyor. Sultangazi’de henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan İETT otobüsü savrularak duvara çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu açıklandı. 

Sultangazi'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında duvara çarptı.  Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

4 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular savrulurken ortalık bir anda can pazarına döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüsteki 4 yolcu yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ve yolcular yaşanan ihmale ve her gün tekrarlanan İETT kazalarına sert tepki gösterdi.

LİYAKATSİZLİK VE BAKIMSIZLIK YİNE CAN ALIYORDU

İBB bütçesini reklam ve algı faaliyetlerine yatırıp, otobüs bakım ve onarım ihalelerini şaibeli isimlere teslim eden CHP zihniyeti, İstanbulluların can güvenliğini hiçe saymaya devam ediyor. Sürekli arızalanan ve son olarak duvara toslayarak faciaya davetiye çıkaran İETT filosu için vatandaşlar "Artık otobüse binmeye korkuyoruz, her gün bir kaza haberiyle uyanıyoruz" diyerek CHP'li İBB yönetimine isyan etti.,

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