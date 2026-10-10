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Dünya Azerbaycan’da başörtüsü tartışmaları büyüyor! Devlet televizyonundan skandal mukayese!
Dünya

Azerbaycan’da başörtüsü tartışmaları büyüyor! Devlet televizyonundan skandal mukayese!

Yeniakit Publisher
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Azerbaycan’da okullara yönelik kıyafet düzenlemesiyle başörtüsüne yasak getirildi! Tartışmalar sürerken devlet televizyonunda yayımlanan karşılaştırmalı video da tepkilere yol açtı.

Azerbaycan'da eğitim kurumlarında yürürlüğe giren kıyafet düzenlemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Okul yönetimlerine gönderilen talimatların ardından başörtülü öğretmenlerden başlarını açmaları ya da istifa etmeleri istenirken, devlet televizyonunda yayınlanan karşılaştırmalı video tepkileri daha da artırdı.

Azerbaycan’da eğitim kurumlarındaki kılık ve kıyafet kısıtlamalarına ilişkin tartışmalar genişleyerek devam ediyor. Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül tarihinde öğrenciler için kabul ettiği kıyafet düzenlemesinin ardından, 6 Ekim'de eğitim kadrosunu da kapsayan yeni karar yürürlüğe konuldu.

 

ÖĞRETMENLER BAŞLARINI AÇMAYA ZORLANIYOR

Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın okul yönetimlerine ilettiği yeni düzenlemelerde, okullarda görev yapan tüm personelin kıyafetlerinin belirlenen standartlara uygun olması şartı getirildi. Kararın ardından Bakü ve Sumgayıt başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerindeki okullarda görev yapan başörtülü öğretmenlere yönelik kısıtlamalar başladı. Okul yönetimleri, başörtülü öğretmenlerden başlarını açarak derslere girmelerini, aksi takdirde görevlerinden istifa etmelerini istedi.

 

DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Uygulamaya yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntü tartışmaları daha da tırmandırdı. Başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yer aldığı iki ayrı görüntünün yan yana getirildiği yayında, "Hansı mektebde oxuyardınız? - Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir) sorusu yöneltildi. Devlet televizyonunun bu paylaşımı kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Yorumlar

başka söze gerek yok

"Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözünü, acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne" MEHMET AKİF ERSOY

bizde farklımıydı ?

Türkiyenin 80yıllık zulmüde böyleydi...TRnin cehapesi iş başında....Allah oradaki müslümanlara yardımcı olsun...3 5 gavur özentisi çıkıp örtüye düşman olabiliyor..
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