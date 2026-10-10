Murat Gülibrahimoğlu da yakalandı! Ekrem, hafriyat vurgunuyla da yüzleşecek

Buğra Kardan İstanbul

Asrın yolsuzluk davasında İBB’nin Porscheli harita mühendisi Yakup Öner’in ihalelerde firmalardan yüzde 7-10 pay talep edildiği ayrıca kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar ödendiği ifşaatıyla; müteahhit Ali Nuhoğlu’nun hak edişleri almak için Sarıyer’de toplam bedeli 480 milyon lira olan 2 villayı ve 4.8 milyon doları elden çıkardığı ikrarıyla; reklamcı Cüneyt Yakut’un Murat Ongun’a 10 milyon lira rüşvet verdiği beyanıyla şaşkına dönen Ekrem İmamoğlu, 180 milyarlık hafriyat yolsuzluğunun kilit ismi firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalanmasıyla şoke oldu. Olan bitenleri yakından takip eden hukukçular ise itirafçılarla algı oyunları çöken İmamoğlu’na nihai darbeyi Murat Gülibrahimoğlu’nun itiraflarının vuracağını dile getirdiler.

YOLUN SONU GÖZÜKTÜ

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında soruşturma, titizlikle yürütüldü. İtiraflarla kalınmadı, deliller de toplandı. Şaibeli ihalelerle ilgili ikrarlar dinlendiği gibi rüşvet paralarının belgeleri de elde edildi. HTS kayıtları, dekontlar, havale tutarları ve tarihleri ortaya kondu. Flu alan kalmadı, her şey net hâle geldi. İnanın, orada burada bulunan firarilerin gelmelerine gerek kalmadı. Tabii hafriyat vurgununda adı geçen Murat Gülibrahimoğlu’nun yakalandığı haberleri geliyor. Muhtemelen Gülibrahimoğlu’nun ifadeleri, itiraflarıyla net hâl katmerleşir. İmamoğlu’nda bunun korkusu olmalı. Belgelerin, bulguların, kanıtların tamamı İmamoğlu’nun aleyhine. Bunlara bir de Gülibrahimoğlu’nun beyanları eklendiğinde İmamoğlu’nun durumunun daha da vahimleşeceği muhakkak. Misal, yatarı 200 seneden 220 seneye çıkacak. İmamoğlu, beraat edemez, kurtuluş yok. O, bir kere yakalandı. Şürekâsı da öyle. Yakalanmadan evvel bunların araları iyiydi. Yakalanınca tablo başkalaştı. Bunlar, yargılamalar başlayınca birbirlerine girdi. İkrarlar, ifşaatlar kaçınılmaz oldu. Ali Nuhoğlu, hak edişi almak için İmamoğlu’na Sarıyer’de bulunan 2 villayı verdiğini itiraf etti. İrtibatı inkâr etmek mümkün değil. 2 villayı veriyor, hak edişi alıyor. Biz, buna hukukta illiyet ya da rabıta ismini veriyoruz. Hâsılı İmamoğlu için yol bitti. İmamoğlu’nun kaçacak yeri kalmadı. O, mahkûm olacak gibi görünüyor. Gülibrahimoğlu’nun beyanları da diğer rüşvet itiraflarını tamamlayacak gibi gözüküyor.”

SİLİVRİ’DE BÜYÜK PANİK VAR

Avukat Yurdal Kılıçer de şunları dile getirdi: “Silivri’de tanıkların, itirafçıların beyanlarıyla YP’liler ve İmamoğlu severlerce ‘İçi boş’ denen iddiaların paniği var. Tiyatrolar sahneleyerek, tribünlere öpücükler yollayarak beyanları ve itirafları gölgelemeye imkân kalmamıştır. Ali Nuhoğlu, villaları İmamoğlu’na neden verdiğini anlatıyor. Cüneyt Yakut, Murat Ongun’a niye 10 milyon lira ödediğini ifade ediyor. Dikkat edin, İmamoğlu’nun tavrı da başkalaşıyor. Daha evvel itiraflara komik tepkiler veren İmamoğlu, yeni ikrarlara ses etmiyor. Demek ki duruşmalar, İmamoğlu’nun planladığı gibi gitmiyor. Buna bir de İmamoğlu’nun kara kutularından Gülibrahimoğlu’nun itirafları eklendiğinde İmamoğlu’nun daha da darda kalacağı aşikâr. O nedenle Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalanması İmamoğlu’nu tedirgin etmiş olmalı. Gülibrahimoğlu’nun beyanlarını merak ediyoruz. Çünkü Gülibrahimoğlu, her şeyi anlattığı takdirde güneş balçıkla sıvanamayacak.”