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Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

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Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Aksaray'da yolun soluna dönmek isteyen minibüse çarpamamak için motosikletiyle manevra yapan A.G. (14), yere savrulup, sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Aksaray'da saat 17.30 sıralarında Eskil ilçesi Sanayi Sitesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan A.G., yolun soluna dönmek isteyen minibüse çarpamamak için manevra yaptı.

#2
Foto - Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

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#3
Foto - Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Kontrolden çıkan motosiklet yere savruldu. A.G. de motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklenip yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Yaralı A.G., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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