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Gündem Devlet Bahçeli'den flaş sözler
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Devlet Bahçeli'den flaş sözler

Yeniakit Publisher
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Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin konuştu.

Son Dakika Haberleri.. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte o açıklamalar:

Muhalefet fon konusuyla ilgili ne olduğu belli olmadan suçlama yapıyor.

Süreç çok iyi ilerlemektedir, artık devlet politikası haline gelmiştir.

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