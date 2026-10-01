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Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sıcak saatler yaşanıyor! "2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"

İran basını sıcak gelişmeyi "Umman açıklarında 2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu" ifadeleriyle dünyaya servis etti.

ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada izinsiz güzergah üzerinde seyreden bir süpertankere saldırı düzenlendi.

Geminin Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğu ve gemide yangın çıktığı iddia edildi.

 

Kaynaklar, söz konusu tankerin yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığını öne sürerken, geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda mürettebattan ölen veya yaralanan olup olmadığı da henüz açıklanmadı.

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