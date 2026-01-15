Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

  • İSTANBUL
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine engel olduğu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaptı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG bünyesindeki grupların, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti yakınlarında oluşturulan insani koridordan sivillerin geçişini engellediğini bildirdi.

TÜRK AKINCI TİHA'LAR, DEYR HAFİR'DE

Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki gerilim devam ediyor. Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı.

Sivillerin tahliyesine YPG terör örgütü engel olmaya çalışırken, bölgede dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Türk Akıncı TİHA'lar Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaparken görüntülendi.

 

YPG, SİVİL TAHLİYELERİ ENGELLİYOR

Öte yandanSuriye Ordusu Harekat Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile bağlantılı ve YPG/SDG çatısı altında faaliyet gösteren silahlı grupların, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesini amaçlayan insani geçiş noktasını kapattığını duyurdu.

Açıklamada, sivillerin güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla insani koridorun süresinin bir gün daha uzatıldığı, koridorun cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında açık olacağı belirtildi. Suriye ordusu, "sivillerin geçişini engelleyen veya koridoru sabote etmeye yönelik her türlü noktanın, duruma uygun şekilde hedef alınacağını" vurguladı.

 

Yetkililer, bölgenin güvenliğinin sağlanması için tüm saha hazırlıklarının tamamlandığını kaydederken, sivillere de terör örgütü YPG/SDG'ye ait noktalardan derhal uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde çatışmalar ve güvenlik gerilimleri devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com

