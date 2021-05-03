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Yaşam Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?
Yaşam

Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?

Korona sıcak havada ölüyor mu? Türkiye, koronavirüs ile mücadelesinde bir yılı mart ayında geride bıraktı. Bir yandan aşılama uygulamaları devam ederken bir yandan da salgınla mücadele sürüyor. Pek çok kişi, sıcak havalarda salgının hızının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Peki, yazın koronavirüs azalır mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:43:00 -
Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atılmıştı. Yaz aylarında rakamlar düşük olsa da sonbaharda tırmanış yaşanmıştı. Pek çok kişi sıcak ve güneşli havanın korona salgınındaki etkisini araştırıyor. Peki, sıcak hava koronayı öldürüyor mu?

Sıcak havada korona yok mu oluyor? Yazın korona daha mı az yayılıyor?

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, sıcak havanın ve güneşin daha uzun süre görüldüğü bölgelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının azaldığını ortaya koydu.

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayınlanan araştırmada, ülkelerin coğrafi konumu nedeniyle değişkenlik gösteren sıcaklık, güneşlenme süresi ve nem oranı gibi faktörleri dikkate alan uzmanlar, ekvator çizgisinden uzaklaşıldığında her 1 derecelik enlem artışında milyon kişi başına Kovid-19 vaka sayısında yüzde 4,3'lük yükseliş olduğu sonucuna ulaştı.

Çalışmada, 117 ülkeye ait nem, sıcaklık ve güneşleme süresi bilgilerinin yanı sıra şehirleşme, Kovid-19 test yoğunluğu, yaşlı nüfus oranı ve sağlık hizmetleri harcamaları gibi veriler analiz edildi.

Bulgular, sıcak iklim koşullarına sahip ülkelerde, daha soğuk iklim koşullarına sahip olanlarla karşılaştırıldığında daha düşük oranda Kovid-19 vakasına rastlandığını gösterdi.

Elde edilen sonuçların, ısı ve güneş ışığının Kovid-19'un yayılım hızını azalttığı hipoteziyle tutarlı olduğuna işaret eden araştırmacılar, bulgularının yanlış yorumlanmaması konusunda da uyardı.

Araştırma sonuçlarının hastalığın yaz aylarında ortadan kalkacağı veya ekvatoral bölgelerde görülmeyeceği anlamı taşımadığının altını çizen araştırma ekibi, yaz aylarının sağladığı yüksek sıcaklık ve daha yoğun ultraviyole ışımanın, Kovid-19'a karşı alınan halk sağlığı önlemlerine destek sağlayabileceğini belirtti.

Öte yandan, araştırmanın salgının başlangıcından Ocak 2021'e kadarki süreyi kapsadığına dikkati çeken araştırmacılar, Kovid-19'un yeni gelişen varyantlarında aynı sonuçların gözlenip gözlenmeyeceğinin henüz bilinmediğini bildirdi.

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