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Dünya Sıcak gelişme... Rus ordusu Kiev'e bomba yağdırdı!
Dünya

Sıcak gelişme... Rus ordusu Kiev'e bomba yağdırdı!

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev yeniden Rus bombardımanlarının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 21:25:00 - 2022-04-28 22:07:51

Ukrayna’nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı.

"2 patlama meydana geldi"

 

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

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