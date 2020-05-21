Sıcak geçen kışın ardından yaz dönemi mevsim normallerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Bu ay mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düşüşe geçerek havayı serinletmesi beklenirken, yaz döneminde de sıcaklıklarda aşırı bir yükselme öngörülmeyerek mevsim normallerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğününün verilerine göre, hava sıcaklıkları haziran, temmuz ve ağustosta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların diğer bölgelerde de mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece iken geçen yıl bu 23,4 derece olarak gerçekleşti. Geçen yıl Türkiye geneli ortalama sıcaklıklarının alt ve üst limiti 15,3-32,8 derece arasında seyrederek uzun yıllar görülen 12,2-30,6 derecenin üzerinde yaşandı.

Geçen yıl temmuz ayında ortalama sıcaklık 24,5 dereceyle uzun yılların ortalamasıyla aynı seyretti. Temmuz ayı uzun yıllar sıcaklık değerleri 15,8 ila 34,2 derece olarak gerçekleşirken, geçen yıl da ortalama sıcaklıklarda alt ve üst limit 16,4-33,7 derece oldu.

Uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı da 24,5 derece iken geçen yıl 25,3 derece olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde uzun yıllara ait 16,1-33,5 derece arasında görülen sıcaklıklar ise geçen yıl ağustosta 17,3-35,0 derece şeklinde yaşandı.

- "Bu dönemde atmosfer rahatladı"

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da ocak ayından bu yana sıcaklık ortalamasının yükseldiğini, mayıs ayında da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandığını anımsattı.

Hava sıcaklığının 22 Mayıs Cuma gününden itibaren 16 dereceye kadar düşeceğini belirten Tek, havanın mevsim normallerinin de altına inerek serinleyeceğini kaydetti.

Tek, hava sıcaklığındaki değişimlerin özellikle Akdeniz çevresinde kuvvetli yağışlar bırakarak sel ve su baskınlarına neden olabileceğini, İstanbul için ise kuvvetli yağış beklenmediğini söyledi.

Sıcaklıklardaki bu farklılıkların insan kaynaklı iklim değişikliğinden yaşandığını, atmosfere salınan karbondioksit miktarının gittikçe arttığını anlatan Tek, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler sebebiyle atmosfere salınan gazlarda azalma yaşandığını, atmosferin biraz rahatladığını, hatta hava kirliliğinin bile bu dönemde neredeyse ortadan kalktığını vurguladı.

- Yaz sıcakları mevsim normallerinde



Adil Tek, sıcaklık ortalamasının ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmediğini söyledi.

Ülke genelinde bu yaz beklenen sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Tek, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklar haziran, temmuz ve ağustos ayı için mevsim normallerinde görünüyor. Bu yaz sıcaklıklar fazla değişmeyecek. Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek. İstanbul'da 35-36 dereceler olmayacak gibi gözüküyor ya da bir iki tane yaşanabilir. "



- Haziranda sel ve su baskınları riski yüksek



Adil Tek, haziranda Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların ortalamanın üzerine çıkacağını belirterek, kısa süreli konvektif yağışlarla sel ve su baskınları riskinin yüksek olduğunu kaydetti.



Temmuz ayında ise ortalamanın altına düşen yağışlarla Karadeniz Bölgesi'nin kurak geçeceğini ifade eden Tek, yine bu bölgede ağustosta da yaz yağışlarının az olacağını, ülkenin diğer kesimlerindeki yağış değerlerinin ise mevsim normallerinde göründüğünü anlattı.













