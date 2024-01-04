Sıcak çayın yemek borusu kanserine etkisi bilimsel çalışmayla kanıtlandı

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu’da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden 4 akademisyen yaptıkları çalışmada hastalardan yüzde 85’inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaştı. Dr. Eroğlu, "85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını tespit ettik. Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan’da daha çok görülen bu kanserinin en önemli sebebinin sıcak çay tüketimi olduğu ortaya çıktı. Lütfen çayı ılıtıp için" dedi.