SHP Meclis’e soktu CHP belediyelere

CHP’nin tepkilere rağmen vazgeçmediği, ancak bir yandan da inkar ettiği HDP ortaklığı 28 yıl öncesine dayanıyor. Milli Görüş davasının yılmaz savunucusu’nun kurmuş olduğu Refah Partisi’nin önünü kesmek isteyen CHP’nin atası SHP, terörün partisi HDP’nin atası HEP ile birlikte 1991 genel seçimlerinde ittifak yaparak adeta kendi sonunu hazırladı. O günden bu yana CHP, ne hükümet kurabildi ne de ortağı oldu.

91’den beri kaybediyor

1991 yılındaki kirli ittifak sonucunda Leyla Zana ile birlikte 22 HEP’liyi meclise taşıyan SHP, bu ihanetin bedelini sandıkta ağır bir yenilgiyle ödedi. Yaklaşık bir milyonluk oy kaybı yaşayan SHP, Karadeniz, Marmara ve Ege’den tamamen silinirken, Türkiye çapında da 74 ilden 44’ünde vekil çıkaramadı. Daha önce ikişer milletvekili çıkardığı Edirne ve Tekirdağ’da “sıfır çeken” SHP, Kırklareli’nde 2’den bire düşmüştü. İstanbul’da ise 1987’deki 14 vekilin yerini 1991’de sadece 5 vekil alabilmişti.

İzmir’de 1987’de elde edilen 10 milletvekili 1991’de 4’e düşmüştü. Bir önceki seçimin aksine Balıkesir, Aydın ve Manisa’da “sıfır çeken” SHP, kalesi olarak gördüğü Muğla’dan da ancak bir milletvekili çıkarabilmişti. Bir daha kendini toparlayamayan CHP, 1995 yılındaki seçimlerden 5. parti olarak çıktı, 1999 seçimlerinde ise barajı geçemedi ve Meclis dışında kaldı. O günden bu yana ne hükümet kurabilen ne de koalisyon ortağı olan CHP kafasının yerel seçimlerde de benzer bir senaryoyu sahneye koyması; CHP’nin siyasi ömrünü tamamladığına işaret ediyor.

CHP’nin meşruiyeti bitti

23. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Avukat Hüsnü Tuna, CHP’nin 1950’den bu yana iktidar yüzü görmeyen bir siyasi parti konumuna geldiğini söyledi. CHP’nin şer odakları ile hareket ettiğini belirten Tuna, “1991 seçimlerinde HEP ile ittifak yaptılar. O günden bu zamana da ayakta durma mücadelesi veriyor. Türkiye, son 15 yıldır şer güçlerin hedefine haline geldi. Aynı güçler, 31 Mart öncesi de ekonomik bir saldırıda bulundu. Tüm bunların yanında CHP de HDP ile ittifak içerisine girerek bir kazanım elde etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

HDP ile poz veren, düşmanlarla kol kola giren CHP’nin millet nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını bildiren Tuna, beyhude bir çaba içerisinde olan CHP’nin milletin gönlünden silindiğini ifade etti. Her seçim öncesi siyaset mühendisliğine soyunan CHP’nin HDP ile ittifakına da değinen Hüsnü Tuna, “Siyaseten bir meşrutiyeti kalmayan CHP, 31 Mart’ta resmen iflas edecektir” dedi.

Sandığa gitmeyecekler

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da, CHP ile HDP’nin ideolojik formasyonlarının birbirine benzediğini belirterek, “Bunların ideolojik bir birlikteliği var. İkisi de sol Marksist gelenekten geliyor. Temel olarak birbirine çok yabancı gruplar değil. HDP’nin ısrarla istediği öz yönetim, CHP’nin çok da uzak durduğu bir görüş değildir. Türkiye’nin üniter yapısına en büyük tehdit federatif yapıdır. Sadece bu bile yeterlidir. Her ikisi de Türkiye’nin üniter yapısını tehdit eden bir anlayışa sahip” dedi. HDP’nin ortaklığının CHP’ye pahalıya patlayacağını kaydeden Sofuoğlu, “Gün geçmiyor ki, HDP’li ve CHP’li sözcülerin bunların birlikteliğini ortaya kıyan açıklamaları var. Bu birliktelik CHP’ye bir sonuç olarak çıkacak. CHP’li seçmenin sandığa gitmeyeceğini tahmin ediyorum” dedi.