Shell’de Asya Pasifik bölgesi Yiğit Güven’e emanet
Enerji şirketi Shell, Asya Pasifik Bölgesi’ndeki yeni enerji çözümlerini Yiğit Güven'e emanet etti.25 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
Uluslararası enerji şirketlerinden Shell’in Asya Pasifik Bölgesi’ndeki yeni enerji çözümlerini Yiğit Güven geliştirecek. Shell, Yeni Enerjiler (New Energies), Avrupa Entegre Enerji Çözümleri - Ürünler Bölüm Başkanı olarak görev yapan Yiğit Güven’i, bu yıl satın aldıkları Alman yenilenebilir enerji şirketi Sonnen’in Yeni Pazarlar Geliştirme (Asya Pasifik) ve Uluslararası Satış Kanalları Strateji Direktörü olarak atadı. Güven, yeni görevinde aralarında Japonya başta olmak üzere, Asya Pasifik ülkelerinden sorumlu olacak.
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