Shaqiri koronavirüse yakalandı
Liverpool'da top koşturan yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri koronavirüse yakalandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, spor camiasında da yeni vakalar göze çarpıyor.
Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.
İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki futbolcuya rutin kontrollerde yapılan koronavirüs testinde sonucun pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Sadio Mane ve Thiago Alcantara'dan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü isim oldu.