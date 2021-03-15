Emekli maaş ödemleri başladı! Bu hafta memur emeklileri doğum tarihlerine göre maaşlarını almaya başladılar. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre Mart ayının 17'si itibariyle 9 gün içerisinde maaşlarını alacaklar. Emekli maaşları ne kadar?

SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşları ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı oranlarla birlikte en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı bin 534 TL’den bin 662 TL’ye, en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı ise bin 627 TL’den bin 763 TL.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz 2021 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662