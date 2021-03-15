SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşları ne kadar?
En düşük SGK ve Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar? 2021 Ocak zammı sonrasında özellikle de aylık ödeme tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Memur emeklileri ay başında maaşlarını aldılar. SGK emeklileri ise maaşlarını bu hafta alacaklar. Peki, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşları ne kadar?
Emekli maaş ödemleri başladı! Bu hafta memur emeklileri doğum tarihlerine göre maaşlarını almaya başladılar. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre Mart ayının 17'si itibariyle 9 gün içerisinde maaşlarını alacaklar. Emekli maaşları ne kadar?
SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşları ne kadar?
TÜİK'in açıkladığı oranlarla birlikte en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı bin 534 TL’den bin 662 TL’ye, en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı ise bin 627 TL’den bin 763 TL.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz 2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662