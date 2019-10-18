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SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli olmak her insanın hayalidir. Yıllar boyu çalışmaların sonucunda emeklerin karşılığını almaktır emekli maaşı. Emekliliği yaklaşan vatandaşlar SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz. İşte detaylar...

18 Ekim 2019 Cuma 18:34
SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli olmak her insanın hayalidir. Yıllar boyu çalışmaların sonucunda emeklerin karşılığını almaktır emekli maaşı. Emekliliği yaklaşan vatandaşlar SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz. İşte detaylar...

SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

Daha sonra arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 18:34
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