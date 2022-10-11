SGK sorgulama: E-devlet emeklilik sorgulama 2022? Emekli promosyonu ne kadar, en çok hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ne zaman yatar, nasıl alınır, fiyatları?

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan Emekli ve hak sahiplerine Promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu. Kamu bankaları Emekli maaşları için promosyon tutarlarını belirledi.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 3500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL, 3500 TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500 TL, 7500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL, 10.000 TL’den fazla olanlara 5.000 TL promosyon verilecek.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

TC. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Bankaların emekli promosyon rakamları belli oldu

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