Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü "SGK rekor kırmış, muhalefetin pürmelal hali ve elektrik zammı!" başlıklı yazısında kısa kısa bazı konulara değinerek hafıza tazeletti.



İşte o yazı;



Bayramda adet oldu..

Yine değişik konulara kısa kısa değinelim..

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında AK Parti’de İstanbul İl Başkanlığı koltuğunda oturan ve “darbecilerle mücadele vermediği” iddia edilen, sonrasında da görevden alınan Selim Temurci, şimdi Gelecek Partisi’nde Ahmet Davutoğlu ile birlikte siyaset yapıyor..

Demiş ki: “Tayyip Bey, parti kurulduktan sonra, bir gün demişti ki; ‘Eğer ben yoldan saparsam, bunu görürseniz, asla bana itaat etmeyin.’ Ben o günkü Recep Tayyip Erdoğan’ın dediğini yapıyorum. 15 Temmuz’u, 28 Şubat’ın devamı gören Perinçek ile bugün yol yürüyen Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce bizim ‘ağabey, reis’ diye bildiğimiz Tayyip Erdoğan değil; Rize’nin bunu anlaması lazım!”

Selim Temurci’nin önce A’yı, B’yi öğrenmesi lazım.. Sonra kim kimi destekliyor oraya sıra gelir..

Olayın A’sı, B’si ne?

Yazının tamamını okumak için tıklayın...