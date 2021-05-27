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Ekonomi SGK borç yapılandırmasından kimler nasıl yararlanacak? SGK prim borçları nasıl yapılandırılacak?
Ekonomi

SGK borç yapılandırmasından kimler nasıl yararlanacak? SGK prim borçları nasıl yapılandırılacak?

SGK borç primleri yapılandırılıyor mu? SGK prim yapılandırma ne zaman başlıyor? SGK prim ödeme ne kadar? SGK prim ödeme son gün, SGK prim yapılandırma başvuru nasıl ne zaman yapılacak? SGK prim yapılandırması nasıl ödenir? SGK prim borç yapılandırması nasıl yapılır? gibi sorular milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. Kasım 2020’de borç yapılandırma yapılmıştı. Meclis’e prim borçlarının yapılandırılmasına olanak sağlayan yeni bir kanun teklifi verildi. Peki SGK borç primleri yapılandırılıyor mu? SGK prim borçları nasıl yapılandırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:08:00 - 2021-05-27 10:08:50
SGK borç yapılandırmasından kimler nasıl yararlanacak? SGK prim borçları nasıl yapılandırılacak?

Meclis’e prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınan yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bağ-Kur’lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacak. Meclis’e sunulan yeni borç yapılandırmanın detaylarını Noyan Doğan açıkladı.

SGK borç yapılandırmasından kimler nasıl yararlanacak? 

Sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılacak. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanacak. Borç yapılandırması, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik olacak.

Yeni kanun ile SGK’nın iş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu ettiği alacaklardan kaynaklı borçlar da yapılandırılabilecek. 2021’in nisan ayı ve öncesinde prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalılar, yapılandırmadan yararlanmaları halinde durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli hale gelecek. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılacak.

SGK borç yapılandırma ilk taksit ne zaman ödenecek?

İlk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak. Yapılandırma için başvurduğunuzda iki seçeneğiniz var. Birincisi, borcunuzu peşin ödemek; ikincisi ise taksitle ödemek. Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6-9-12-18 ay taksit imkanından yararlanacak. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.

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