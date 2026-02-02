SGK Bağkur emekli maaş farkı ödemeleri yapıldı mı? Hesaplara geçeceği tarih için geri sayım başladı

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasıyla oluşan fark ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Toplamda 11,4 milyar liralık dev ödeme, emeklilerin maaş aldığı banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası oluşan fark ödemeleri 4 Şubat Çarşamba günü banka ve PTT üzerinden emeklilerin hesaplarına yatırılacak. SGK, toplamda yaklaşık 11,4 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

SGK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, ödemelerin hak sahiplerinin mevcut maaşlarını aldıkları kanallar üzerinden yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir.

ÖDEME DETAYLARI VE RAKAMLAR

Yapılan düzenleme kapsamında ödeme tablosu şu şekilde şekillendi:

Eski En Düşük Maaş: 16.881 TL

Yeni En Düşük Maaş: 20.000 TL

Kişi Başı Yatacak Fark: 3.119 TL

Toplam Ödeme Tutarı: Yaklaşık 11,4 Milyar TL

Ödeme Kanalı: Maaşın alındığı mevcut banka veya PTT şubeleri.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE NORMAL MAAŞ TAKVİMİ

Zam farkları 4 Şubat'ta toplu olarak yatacak olsa da, Şubat ayı itibarıyla normal maaş ödemeleri mevcut takvime göre devam edecek:

Tahsis No Son Rakamı 4A SSK Ödeme Günü 4B Bağ-Kur Ödeme Günü

9 Ayın 17'si Ayın 25'i

7 Ayın 18'i Ayın 25'i

5 Ayın 19'u Ayın 25'i

3 Ayın 20'si Ayın 26'sı

1 Ayın 21'i Ayın 26'sı

0, 2, 4, 6, 8 Ayın 22-26 arası Ayın 27-28 arası