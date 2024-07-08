Sezonun yıldız oyuncuları belli oldu: Galatasaraylılar 'Icardi' dedi, Fenerbahçeliler ise...

Bitexen, 'fan token'larını listelediği kulüplerin taraftarlarına sezonun en beğenilen oyuncularını sordu. Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaraylılar kendi takımlarındaki yılın oyuncusunu “Mauro Icardi” olarak belirlerken, Fenerbahçeliler ise milli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu seçti.

Taraftarlara, 'Takımınızdaki en iyi oyuncunuz kim?' sorusunu yöneltti. Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’da, sarı-kırmızılı taraftarlar Arjantinli golcü Mauro Icardi’yi seçti. Anket katılımcılarının yüzde 44’ünün oyunu alan Icardi’yi, yüzde 23 ile Muslera ve yüzde 18 ile Barış Alper Yılmaz izledi. Galatasaraylı taraftarlar en iyi defans oyuncusu olarak Abdülkerim’i, orta saha olarak Torreira’yı, forvet olarak da yine Icardi’yi seçti.

AÇIK ARA FERDİ KADIOĞLU

Ligin son haftasına kadar Galatasaray’ı takip eden Fenerbahçe’de ise taraftarların oylarıyla yılın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu. Ankete katılanların yüzde 55’i yılın oyuncusu olarak Ferdi Kadıoğlu’nu seçti. Ferdi’yi sırasıyla Djiku, Fred ve Osayi-Samuel takip etti. Fenerbahçe’de taraftarlar en iyi defans oyuncusu olarak da Ferdi’yi belirlerken, en iyi orta saha oyuncusu Fred, en iyi forvet de Boşnak golcü Edin Dzeko olarak belirlendi.

TRABZONSPOR, ONUACHU’YU SEÇTİ

Ligde geride kalsa da Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor’da da bordo-mavili taraftarlar, sezonun oyuncusu olarak Onuachu’yu belirledi. En iyi defans, devre arasında transfer edilen Meunier seçilirken, Visca en iyi orta saha, Onuachu’da taraftarların oylarıyla en iyi forvet oldu.

Ankette yer alan diğer kulüpler ve taraftarların oylarıyla seçilen en beğenilen oyuncular şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yukatel Adana Demirspor: Mario Balotelli

Bitexen Antalyaspor: Adam Buksa

Mondihome Kayserispor: Mame Thiam

EMS Yapı Sivasspor: Rey Manaj

Atakaş Hatayspor: Dele-Bashiru

Çaykur Rizespor: Jonjo Shelvey

Sakaryaspor: Yonathan Del Valle

Rams Başakşehir: Dimitris Pelkas

Yılport Samsunspor: Emre Kılınç

Corendon Alanyaspor: Jure Balkovec

Gaziantep FK: Denis Dragus