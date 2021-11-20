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Gündem Sezonun bitmesiyle sahaya indiler! Her yerde altın ve para arıyorlar
Gündem

Sezonun bitmesiyle sahaya indiler! Her yerde altın ve para arıyorlar

Antalya'da tatil sezonunun sona ermesiyle plaj definecileri ortaya çıktı. Defineciller, sahillerde turistlerin kaybettiği değerli eşyaları arama çalışmaları yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:37:00 -
Sezonun bitmesiyle sahaya indiler! Her yerde altın ve para arıyorlar

Antalya'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanlar da sahillerde boy göstermeye başladı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya sahilleri, şu sıralar turizm sezonunun sona ermesinin sakinliğini yaşıyor.

Sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında 'plaj definecileri' olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal ise dedektörle sahili tarıyor.
Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.

Hava durumuna göre yola çıkıyor

Mehmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.
Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım" dedi.

Tüm sahili iki kere tarıyor

Antalya'daki tüm plajlarda arama yaptığını anlatan Deniz, "Gittiğim yerde tüm sahili baştan sona iki kere dedektörle tararız. Dedektörün sinyal verdiği yeri kazıp bakarız. En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Euro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz. Bozuk para dışında birkaç sefer cep telefonu buldum" diye konuştu.

Yaptığı işten büyük bir kazancının olmadığını dile getiren Deniz, "Bu iş benim en büyük hobim. Buradan kazanmışım kazanmamışım bu önemli değil. Kazanabildiğim zamanlar olmuştur ama toplamda baktığımızda buradan kazandığım, aracımla buralara gelmek için harcadığım yakıta yetmez" ifadelerini kullandı.

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